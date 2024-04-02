299 новых автобусов приехали в Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Недавно последние транспортные средства поступили в Нижний Тагил и Ивдель — девять и два, сообщает департамент информполитики.
Приобретался транспорт в рамках федерального проекта и федеральных средств. На эти цели было потрачено 1,5 млрд. При помощи поступившего в регион транспорту можно обновить до 10% общественного транспорта.
Новые атранспортные средства уже вышли на линии в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Североуральске и других свердловчких городах.
Напомним, что недавно маршруты четырех автобусов в Алапаевске были изменены из-за дорожного полотна, не отвечающего нормам.