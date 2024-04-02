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299 новых автобусов приехали в Свердловскую область

299 новых автобусов приехали в Свердловскую область

2 апреля 2024, 07:10
Фото: Департамент информполитики
Новые 299 автобусов приехали в Свердловскую область. Они были приобретены при поддержке гулавы региона Евгения Куйвашева.

Недавно последние транспортные средства поступили в Нижний Тагил и Ивдель — девять и два, сообщает департамент информполитики.

Фото: Департамент информполитики

Приобретался транспорт в рамках федерального проекта и федеральных средств. На эти цели было потрачено 1,5 млрд. При помощи поступившего в регион транспорту можно обновить до 10% общественного транспорта.

Новые атранспортные средства уже вышли на линии в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Североуральске и других свердловчких городах.

Напомним, что недавно маршруты четырех автобусов в Алапаевске были изменены из-за дорожного полотна, не отвечающего нормам.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Свердловская область#Краснотурьинск#Деньги#Общественный транспорт#Ивдель#Городской транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Автопарк#Дарья Сорокина
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