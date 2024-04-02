299 новых автобусов приехали в Свердловскую область

Приобретался транспорт в рамках федерального проекта и федеральных средств. На эти цели было потрачено 1,5 млрд. При помощи поступившего в регион транспорту можно обновить до 10% общественного транспорта.



Новые атранспортные средства уже вышли на линии в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Североуральске и других свердловчких городах.