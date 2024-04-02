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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Нижнем Тагиле прошли соревнования по парашютному спорту

51 парашютист десантировался в Нижнем Тагиле

2 апреля 2024, 12:20
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле прошли соревнования по парашютному спорту

В Нижнем Тагиле состоялся чемпионат Нижнего Тагила по парашютному спорту. 51 человек продемонстрировал свое умение в точности приземления.

30 участников заявились от спортшколы «Авиатор». Еще 21 спортсмен занимается в авиационно-спортивном клубе. В чемпионате приняли участие как женщины, так и мужчины.

По результатам борьбы определились победители. Золотые медали получили Анатолий Цветков и Анна Косарева. На вторую ступень пьедестала взошли Илья Копунов и Алена Неустроева. Бронзы удостоились Дмитрий Карханин и Ульяна Новоселова, выяснила редакция TagilCity.ru.

А в августе 2023 года в честь для ВДВ в центре Екатеринбурга высадились десантники с флагами.

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#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Самолет#Прыжки#Екатеринбург#Евгения Сафина#Приземление#Парашют
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