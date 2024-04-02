51 парашютист десантировался в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
30 участников заявились от спортшколы «Авиатор». Еще 21 спортсмен занимается в авиационно-спортивном клубе. В чемпионате приняли участие как женщины, так и мужчины.
По результатам борьбы определились победители. Золотые медали получили Анатолий Цветков и Анна Косарева. На вторую ступень пьедестала взошли Илья Копунов и Алена Неустроева. Бронзы удостоились Дмитрий Карханин и Ульяна Новоселова, выяснила редакция TagilCity.ru.