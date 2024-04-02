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Банкротство подрядчика-нарушителя, обследование мостов и запись в первый класс

Банкротство подрядчика-нарушителя, обследование мостов и запись в первый класс

2 апреля 2024, 16:36
Фото: 1MI
Налоговая пытается признать банкротом тагильского подрядчика. Обследование мостов в Тагиле обойдется казне в 6 раз дешевле. Сбер откликнулся на трудности незрячего горожанина. Тагильчане записывают детей в первый класс. На Руднике восстановят памятник горнякам. Итоги Тагила и области 2 апреля.

Фирма «Уралстроймонтаж», сорвавшая ремонт дорог в Нижнем Тагиле, может быть признана банкротом. Иск об этом ФНС подала в Арбитражный суд Свердловской области. Фирма Алексея Голященко набрала долгов более чем на 123 млн рублей. А еще она участвует как минимум в восьми судебных разбирательствах с организациями Тагила и области, которые предъявляют УСМ претензии из-за неисполнения договоров.

Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко
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В Нижнем Тагиле специалисты будут обследовать техническое состояние 17 мостов. Конкурс объявила городская администрация. Изначально сумма контракта составляла 7,2 млн рублей, однако в ходе конкурса сумма была снижена почти в шесть раз. В итоге важные объекты в разных районах Нижнего Тагила проверит екатеринбургская фирма ООО «Тэзив-АВ» за 1,3 млн рублей.

Обследование 17 мостов в Нижнем Тагиле обойдется дешевле в шесть раз
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Сбер отреагировал на публикацию TagilCity.ru о проблемах незрячего тагильчанина, у которого возникают сложности при оплате покупок в магазинах. Все дело, по словам Евгения, в новых бескнопочных терминалах банка. В Сбере предложили мужчине несколько вариантов оплаты — по QR-коду или с помощью биометрии. Однако Евгений считает, что это решит проблему лишь частично — ведь он пользуется не только картами Сбера.

Сбер отреагировал на новость про трудности при оплате картой у незрячего тагильчанина
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Школы Нижнего Тагила готовятся принять около четырех тысяч первоклашек с 1 сентября. А пока у родителей горячая пора: нужно успеть подать заявление. Это можно сделать самыми разными способами: онлайн или при личном визите в МФЦ. При этом регистрировать заявления школы продолжат вплоть до 5 сентября.

Родители активно записывают детей в первые классы в Нижнем Тагиле
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Мэрия Нижнего Тагила планирует благоустроить на Руднике монумент горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сейчас идет поиск подрядчика, который обновит плитку и бордюры, сделает водоотвод и новые лестницы. Памятник был открыт в 1965 году в честь 20-летия Победы. В следующем году Россия отметит уже 80 лет разгрома фашистской армии, поэтому работы по реставрации должны быть завершены этой осенью.

В Нижнем Тагиле на Руднике восстановят памятник погибшим горнякам во время ВОВ
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