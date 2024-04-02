Банкротство подрядчика-нарушителя, обследование мостов и запись в первый класс

Сбер отреагировал на публикацию TagilCity.ru о проблемах незрячего тагильчанина, у которого возникают сложности при оплате покупок в магазинах. Все дело, по словам Евгения, в новых бескнопочных терминалах банка. В Сбере предложили мужчине несколько вариантов оплаты — по QR-коду или с помощью биометрии. Однако Евгений считает, что это решит проблему лишь частично — ведь он пользуется не только картами Сбера.