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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели уральского вахтовика после ДТП с вездеходом

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели уральского вахтовика после ДТП с вездеходом

2 апреля 2024, 06:56
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели мужчины в ХМАО. Он попал в аварию на вездеходе и умер от полученных травм. Об этом сообщили в ведомстве.

Там отметили, что родители не согласились со статьей, по которой возбуждено уголовное дело. По этой причине у главы СК по ХМАО Михаила Мокшина был запрошен доклад.

Напомним, житель Екатеринбурга Никита Фефелов трудился вахтовым методом. Он был разнорабочим. 20 ноября 2023 года случилось происшествие, в результате которого молодой человек скончался. Тогда Никита отправился в лес, чтобы провести обкатку авто. В какой-то момент вездеход повалил деревья и вылетел в болото. Автомобиль утонул, но Никита успел выбраться. Позднее он скончался от полученных травм.

Свердловчанин утонул на вездеходе в Иркутской области. С ним утонули еще три человека
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#Происшествия#Проверка#Уголовное дело#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Ирина Кирилова#СК
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