Бастрыкин взял на контроль дело о гибели уральского вахтовика после ДТП с вездеходом

Напомним, житель Екатеринбурга Никита Фефелов трудился вахтовым методом. Он был разнорабочим. 20 ноября 2023 года случилось происшествие, в результате которого молодой человек скончался. Тогда Никита отправился в лес, чтобы провести обкатку авто. В какой-то момент вездеход повалил деревья и вылетел в болото. Автомобиль утонул, но Никита успел выбраться. Позднее он скончался от полученных травм.