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Движение на трассах Свердловской области осложнено из-за тумана

Движение на трассах Свердловской области осложнено из-за тумана

2 апреля 2024, 06:34
Фото: 1MI
В Свердловской области осложнилось движение на автодорогах. Причина в погоде — наблюдается туман, который затрудняет видимость.

К примеру, на трассе федерального уровня Пермь-Екатеринбург со 185 по 170 км Ачинского района наблюдается туман. Он делает движение по трассе более сложным, предупредили в ГИБДД.

Видимость на этом отрезке автодороги слабовата для полноценного безопасного вождения. Поэтому автомобилистов просят соблюдать дистанцию между авто, не превышать скорость и в целом быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что 64 аварии произошло всего за сутки в Свердловской области.

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#Транспорт#Свердловская область#Погода#Скорость#Движение#Туман#Госавтоинспекция#Екатеринбург#Автомобилисты#Дарья Сорокина#Трассы#Безопасная скорость
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