Движение на трассах Свердловской области осложнено из-за тумана

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
К примеру, на трассе федерального уровня Пермь-Екатеринбург со 185 по 170 км Ачинского района наблюдается туман. Он делает движение по трассе более сложным, предупредили в ГИБДД.
Видимость на этом отрезке автодороги слабовата для полноценного безопасного вождения. Поэтому автомобилистов просят соблюдать дистанцию между авто, не превышать скорость и в целом быть внимательнее.
Ранее сообщалось, что 64 аварии произошло всего за сутки в Свердловской области.