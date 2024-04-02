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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Пострадавших в шахте Краснотурьинска вертолетом перевезут в Екатеринбург

Двоих пострадавших в шахте «Северопесчанская» на вертолете перевезут в Екатеринбург

2 апреля 2024, 09:56
Фото: 1MI

Пострадавших в шахте Краснотурьинска вертолетом перевезут в Екатеринбург

Лечить пострадавших при взрыве в шахте «Северопесчанская» будут в Екатеринбурге. Их доставят туда самолетом санавиации.

Пострадавших в краснотурьинской шахте горняков доставят в одно из лечебных учреждений Екатеринбурга, сообщается в официальном телеграм-канале «Северопесчанской».

Какие именно повреждения получили шахтеры и адрес больницы пресс-служба не уточняет.

В Краснотурьинске трое рабочих попали под обвал в шахте «Северопесчанская»
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Взрыв на «Северопесчанской» произошел в понедельник, 1 апреля, во время проведения взрывных работ. Из пятерых горняков, которые работали в тот момент на глубине около 300 метров, погиб один. Различные травмы получили трое, а один шахтер не пострадал.

О погибшем проходчике известно, что устроился на работу меньше месяца назад и выполнял роль стажера.

У 37-летнего Дмитрия Оболешева осталась семья — жена и двое детей.

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#Происшествия#Краснотурьинск#Взрыв#Шахта#Обвал#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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