Двоих пострадавших в шахте «Северопесчанская» на вертолете перевезут в Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Пострадавших в краснотурьинской шахте горняков доставят в одно из лечебных учреждений Екатеринбурга, сообщается в официальном телеграм-канале «Северопесчанской».
Какие именно повреждения получили шахтеры и адрес больницы пресс-служба не уточняет.
Взрыв на «Северопесчанской» произошел в понедельник, 1 апреля, во время проведения взрывных работ. Из пятерых горняков, которые работали в тот момент на глубине около 300 метров, погиб один. Различные травмы получили трое, а один шахтер не пострадал.
О погибшем проходчике известно, что устроился на работу меньше месяца назад и выполнял роль стажера.
У 37-летнего Дмитрия Оболешева осталась семья — жена и двое детей.