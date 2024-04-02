Двоих пострадавших в шахте «Северопесчанская» на вертолете перевезут в Екатеринбург

Взрыв на «Северопесчанской» произошел в понедельник, 1 апреля, во время проведения взрывных работ. Из пятерых горняков, которые работали в тот момент на глубине около 300 метров, погиб один. Различные травмы получили трое, а один шахтер не пострадал.