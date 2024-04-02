ФАС проверяет российские торговые сети на предмет сговора по яйцам

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Сотрудники ФАС побывали в магазинах «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и других крупных супермаркетах и проанализировали цены на куриные яйца. Постоянный мониторинг необходим, чтобы ритейлеры не договаривались между собой и искусственно не завышали стоимость социально значимого продукта, сообщает Федеральная антимонопольная служба.
Внеплановые проверки периодически проводятся и на заводах-производителях. Инспекторы анализируют информацию о закупках и тендерах, их объемы и т. д.
Напомним, что цены на куриные яйца в России начали расти с осени 2023 года. В декабре в ходе прямой линии с президентом о проблеме рассказали Владимиру Путину. Он принес извинения и объяснил проблему ростом потребления на внутреннем рынке. Импорт же, по его словам, не был открыт в необходимом объеме.
В конце марта цены на яйца в Свердловской области снизились на 1%.