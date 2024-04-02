tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

ФАС проверяет цены на яйца в крупных торговых сетях России

ФАС проверяет российские торговые сети на предмет сговора по яйцам

2 апреля 2024, 14:48
Фото: 1MI

ФАС проверяет цены на яйца в крупных торговых сетях России

Антимонопольщики прошлись по магазинам крупных торговых сетей в России и проверили цены на куриные яйца. Ранее такие же проверки были организованы на заводах-производителях.

Сотрудники ФАС побывали в магазинах «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и других крупных супермаркетах и проанализировали цены на куриные яйца. Постоянный мониторинг необходим, чтобы ритейлеры не договаривались между собой и искусственно не завышали стоимость социально значимого продукта, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Цена на куриные яйца снова поднялась в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Внеплановые проверки периодически проводятся и на заводах-производителях. Инспекторы анализируют информацию о закупках и тендерах, их объемы и т. д.

Напомним, что цены на куриные яйца в России начали расти с осени 2023 года. В декабре в ходе прямой линии с президентом о проблеме рассказали Владимиру Путину. Он принес извинения и объяснил проблему ростом потребления на внутреннем рынке. Импорт же, по его словам, не был открыт в необходимом объеме.

В конце марта цены на яйца в Свердловской области снизились на 1%.

Читайте также:
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траураВ России введут единое удостоверение многодетных семейЭксперты объяснили последствия продления «Семейной ипотеки» для рынка недвижимости РФ
#Общество#Цены#Россия#Владимир Путин#ФАС#Ритейлеры#Екатеринбург#Проверки#Куриные яйца#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко
Сегодня, 09:05
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Майские праздники 2024 — как отдыхаем?
Сегодня, 08:54
Тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала
Сегодня, 09:29
Финал конкурса детей-театралов «Золотой ключик» перенесен в Тагиле на 18 мая
Сегодня, 08:59
Припаркованные авто будут эвакуировать с центральных улиц Тагила при уборке снега
Вчера, 12:35
"