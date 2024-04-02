ФАС проверяет российские торговые сети на предмет сговора по яйцам

Напомним, что цены на куриные яйца в России начали расти с осени 2023 года. В декабре в ходе прямой линии с президентом о проблеме рассказали Владимиру Путину. Он принес извинения и объяснил проблему ростом потребления на внутреннем рынке. Импорт же, по его словам, не был открыт в необходимом объеме.