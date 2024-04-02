«Ходить стало страшно»: жители Тагила жалуются на отключенный светофор по Ленина

Горожане предположили, что светофор отключили из-за ремонта, остановленного УСМ. Однако отключение не связано с незаконченным ремонтом улицы Октябрьской революции, который, согласно контракту, должен был завершиться 30 марта. Однако общий объем выполненных работ на объекте не превышает 60%, сообщал начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев. Он пояснил, что параллельно с выполнением работ по ремонту проезжей части мэрия заключила договор по замене газопровода. В настоящее время рабочие ждут, когда грунт оттает, затем они продолжат делать свою работу.