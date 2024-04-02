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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Нижнем Тагиле отключили светофор на центральной улице

«Ходить стало страшно»: жители Тагила жалуются на отключенный светофор по Ленина

2 апреля 2024, 12:52
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле отключили светофор на центральной улице

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Октябрьской революции около недели не работает светофор. TagilCity.ru выяснил, когда участникам дорожного движения ожидать включение объекта.

Несколько дней светофор не работал, что создавало трудности как для пешеходов, так и для водителей.

Езжу тут почти каждый день. Пока светофор не работал, не раз наблюдал, как автомобилисты пролетают по перекрестку, не останавливаясь. Да и пешеходы идут нескончаемой толпой, особенно в утренние часы. А ведь там по два пешеходных в каждую сторону, — пожаловался редакции TagilCity.ru тагильчанин Юрий.
Фото: tagilcity.ru

По словам директора Центра организации дорожного движения Нижнего Тагила Вячеслава Масальского, отключение светофора на указанном перекрестке произошло из-за технических неполадок.

В межсезонье, когда температура воздуха проходит нулевую отметку по несколько раз за неделю, такие явления не редкость. Мы на них оперативно реагируем, — пояснил корреспонденту TagilCity.ru директор предприятия.

Днем 2 апреля работа светофорного объекта была восстановлена, сообщил Вячеслав Масальский. Он также напомнил автолюбителям про соблюдение правил дорожного движения.

В ситуации, когда светофор не работает, участники движения должны руководствоваться указаниями дорожных знаков.
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Горожане предположили, что светофор отключили из-за ремонта, остановленного УСМ. Однако отключение не связано с незаконченным ремонтом улицы Октябрьской революции, который, согласно контракту, должен был завершиться 30 марта. Однако общий объем выполненных работ на объекте не превышает 60%, сообщал начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев. Он пояснил, что параллельно с выполнением работ по ремонту проезжей части мэрия заключила договор по замене газопровода. В настоящее время рабочие ждут, когда грунт оттает, затем они продолжат делать свою работу.

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