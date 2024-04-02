Как вывезти отходы? В Нижнем Тагиле открылась горячая линия для садоводов

На Среднем Урале на территориях садоводческих, огороднических и некоммерческих товариществ ежегодно обустраивают не менее двух десятков новых мест для сбора твердых коммунальных отходов. Так, в прошлом году лидером по обустройству стал Нижний Тагил. Здесь было организовано шесть новых площадок. Еще пять появились в Серовских садовых товариществах, 4 — в СНТ Невьянского ГО и по 3 места сбора — в СНТ Горноуральского и Кушвинского городских округов.