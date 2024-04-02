Как вывезти отходы? В Нижнем Тагиле открылась горячая линия для садоводов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
На Среднем Урале на территориях садоводческих, огороднических и некоммерческих товариществ ежегодно обустраивают не менее двух десятков новых мест для сбора твердых коммунальных отходов. Так, в прошлом году лидером по обустройству стал Нижний Тагил. Здесь было организовано шесть новых площадок. Еще пять появились в Серовских садовых товариществах, 4 — в СНТ Невьянского ГО и по 3 места сбора — в СНТ Горноуральского и Кушвинского городских округов.
Однако объемы убранных свалок, в том числе и вокруг садовых территорий, также продолжают увеличиваться. Например, в 2022 году в Свердловской области в процессе ликвидации объектов незаконного размещения ТКО было вывезено 628 кубометров отходов, в 2023-м — уже 813 кубометров. Остановить этот процесс может только строительство новых контейнерных площадок и организация цивилизованного вывоза отходов.
В некоторых садовых товариществах до сих пор остаются нерешенными вопросы заключения договора с региональным оператором. Многие руководители СНТ не знают, что товариществам выгодно создавать собственное место накопления ТКО, — рассказали в пресс-службе регионального оператора «Рифей».
Телефонная линия по вывозу отходов из садовых товариществ будет работать в течение двух месяцев. Жители города узнают, как заключить договоры садовым товариществам без государственной регистрации, почему СНТ выгодно создать собственные места накопления ТКО, какова стоимость транспортирования ТКО в 2024 году, где актуализировать существующий договор и многое другое. Получить консультацию можно ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефону +7-800-234-02-43, добавочный 111.
Напомним, в 2023 году за первые три недели работы горячей линии к специалистам обратились с вопросами представители 18 садовых товариществ Нижнего Тагила. На связь выходили и активисты без организационно-правового статуса с просьбой организовать вывоз ТКО со своих территорий.