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Published Сегодня, 11:31

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Конструкции шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске целы после взрыва

Конструкции шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске не повреждены после взрыва

2 апреля 2024, 11:31
Фото: тг-канал «Северопесчанская. Что реально происходит»

Конструкции шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске целы после взрыва

Специалисты провели обследование краснотурьинской шахты после инцидента 1 апреля и не обнаружили повреждений. Предприятие скоро возобновит работу.

Шахта «Северопесчанская» в скором времени возобновит работу в полном объеме. Конструкции не пострадали после взрыва в понедельник, 1 апреля. Обвалов и обрушений в выработке, где он прогремел, нет, сообщается в телеграм-канале шахты.

Работа в других выработках уже возобновилась — предварительно там были проведены тщательные обследования. В той выработке, где произошел хлопок, работы не ведутся из-за следственных процедур.

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Напомним, что взрыв на «Северопесчанской» произошел во время взрывных работ. На месте ЧП были пятеро человек, трое из них пострадали, один погиб.

Свою проверку по факту происшествия в краснотурьинской шахте начала прокуратура.

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