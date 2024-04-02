Конструкции шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске не повреждены после взрыва

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Шахта «Северопесчанская» в скором времени возобновит работу в полном объеме. Конструкции не пострадали после взрыва в понедельник, 1 апреля. Обвалов и обрушений в выработке, где он прогремел, нет, сообщается в телеграм-канале шахты.
Работа в других выработках уже возобновилась — предварительно там были проведены тщательные обследования. В той выработке, где произошел хлопок, работы не ведутся из-за следственных процедур.
Напомним, что взрыв на «Северопесчанской» произошел во время взрывных работ. На месте ЧП были пятеро человек, трое из них пострадали, один погиб.
Свою проверку по факту происшествия в краснотурьинской шахте начала прокуратура.