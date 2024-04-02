Конструкции шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске не повреждены после взрыва

Шахта «Северопесчанская» в скором времени возобновит работу в полном объеме. Конструкции не пострадали после взрыва в понедельник, 1 апреля. Обвалов и обрушений в выработке, где он прогремел, нет, сообщается в телеграм-канале шахты.