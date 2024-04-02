Куйвашев наградил легендарного идеолога Свердловской области новым статусом

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Он является председателем Общественной палаты и регионального Союза журналистов. Указ о присвоении ему нового звания подписан главой региона, пишет Ура.ру.
Сейчас Левину 73 года. Он окончил журналистский факультет, работал в «Вечернем Свердловске», а после стал трудиться на госслужбе. В 90-е годы он был начальником пресс-центра экс-губернатора.
А шесть лет назад Левин стал работать еще и как отличный коммуникатор с различными организациями.
Ранее сообщалось, что в январе в Нижнем Тагиле умер почетный гражданин города Леонид Матвеев.