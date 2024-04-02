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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

Идеолог из Свердловской области получил статус почетного гражданина

Куйвашев наградил легендарного идеолога Свердловской области новым статусом

2 апреля 2024, 10:52
Фото: 1MI

Идеолог из Свердловской области получил статус почетного гражданина

В Свердловской области главный идеолог региональной власти времен свердловского экс-губернатора Эдуарда Росселя стал почетным гражданином. Речь идет об Александре Левине.

Он является председателем Общественной палаты и регионального Союза журналистов. Указ о присвоении ему нового звания подписан главой региона, пишет Ура.ру.

Сейчас Левину 73 года. Он окончил журналистский факультет, работал в «Вечернем Свердловске», а после стал трудиться на госслужбе. В 90-е годы он был начальником пресс-центра экс-губернатора.

А шесть лет назад Левин стал работать еще и как отличный коммуникатор с различными организациями.

Ранее сообщалось, что в январе в Нижнем Тагиле умер почетный гражданин города Леонид Матвеев.

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#Общество#Свердловская область#Награда#Эдуард Россель#Почетный гражданин#Общественные организации#Общественная палата#Екатеринбург#Александр Левин#Статус#Госслужба#Дарья Сорокина
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