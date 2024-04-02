Машинист нашел труп мужчины на ж/д станции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На теле у мужчины обнаружены признаки ж/д травмирования. Теперь транспортная прокуратура выясняет, что произошло, сообщили в ведомстве. Личность умершего также устанавливается.
Прокуратура уже инициировала надзорные мероприятия, в их ходе представители ведомства хотят оценить, как работниками ж/д транспорта соблюдается закон.
Ранее труп пожилой женщины был обнаружен около ж/д путей на перегоне станций Шувакиш — Гипсовая. Пенсионерке было 77 лет. Что с ней случилось теперь выясняют специалисты.