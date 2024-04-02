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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Машинист нашел труп мужчины на ж/д станции в Екатеринбурге

Машинист нашел труп мужчины на ж/д станции в Екатеринбурге

2 апреля 2024, 13:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге машинист поезда обнаружил на станции Путевка Свердловской железной дороги перед стрелочным переводом труп мужчины. На вид умершему мужчине 50-55 лет.

На теле у мужчины обнаружены признаки ж/д травмирования. Теперь транспортная прокуратура выясняет, что произошло, сообщили в ведомстве. Личность умершего также устанавливается.

Прокуратура уже инициировала надзорные мероприятия, в их ходе представители ведомства хотят оценить, как работниками ж/д транспорта соблюдается закон.

Ранее труп пожилой женщины был обнаружен около ж/д путей на перегоне станций Шувакиш — Гипсовая. Пенсионерке было 77 лет. Что с ней случилось теперь выясняют специалисты.

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#Происшествия#Травма#Свердловская область#Труп#Поезд#Транспортная прокуратура#Железнодорожная станция#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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