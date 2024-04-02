Майские праздники 2024 — как отдыхаем?

В мае будет 20 трудовых дней и 11 дней отдыха. В этом году тем, кто работает по трудовому договору, рекомендуют пойти отдыхать в июле или в августе. Это связано с тем, что в этих месяцах много рабочих дней, за которые положены отпускные.