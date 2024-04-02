Майские праздники 2024 — как отдыхаем?

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Выходные в честь 1 мая пройдут с 28 апреля по 1 мая. При этом отдых 29 апреля был перенесен с 27-го числа, из-за чего неделя перед праздниками получится шестидневной.
Между днями отдыха будет пять рабочих дней — 2, 3, 6, 7 и 8 мая — и два выходных: 4 и 5.
8 мая выпадает на рабочий день, поэтому этот день будет сокращенным. Как правило, работодатели сокращают его на один час, но это индивидуально.
А выходные в честь Дня Победы запланированы с 9 по 12 мая. Однако это касается не всех. В праздники зачастую дежурят спасатели, журналисты, врачи и некоторые другие представители профессий.
В мае будет 20 трудовых дней и 11 дней отдыха. В этом году тем, кто работает по трудовому договору, рекомендуют пойти отдыхать в июле или в августе. Это связано с тем, что в этих месяцах много рабочих дней, за которые положены отпускные.
Ранее сообщалось, что в апреле россиянам предстоит длинная рабочая неделя. В ней будет шесть дней.