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Published Сегодня, 08:54

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11 выходных дней ожидается в России в мае

Майские праздники 2024 — как отдыхаем?

2 апреля 2024, 08:54
Фото: 1MI

11 выходных дней ожидается в России в мае

В какие дни в мае жители России, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать.

Выходные в честь 1 мая пройдут с 28 апреля по 1 мая. При этом отдых 29 апреля был перенесен с 27-го числа, из-за чего неделя перед праздниками получится шестидневной.

Между днями отдыха будет пять рабочих дней — 2, 3, 6, 7 и 8 мая — и два выходных: 4 и 5.

8 мая выпадает на рабочий день, поэтому этот день будет сокращенным. Как правило, работодатели сокращают его на один час, но это индивидуально.

А выходные в честь Дня Победы запланированы с 9 по 12 мая. Однако это касается не всех. В праздники зачастую дежурят спасатели, журналисты, врачи и некоторые другие представители профессий.

В мае будет 20 трудовых дней и 11 дней отдыха. В этом году тем, кто работает по трудовому договору, рекомендуют пойти отдыхать в июле или в августе. Это связано с тем, что в этих месяцах много рабочих дней, за которые положены отпускные.

Ранее сообщалось, что в апреле россиянам предстоит длинная рабочая неделя. В ней будет шесть дней.

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#Общество#Россия#Выходные#Праздники#Май#Майские праздники#Трудовой договор#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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