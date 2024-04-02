Может ли в России водка стоить 100 рублей

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По мнению экономистов, водка в последние семь лет бьет рекорды по спросу среди населения. Журналисты «Новых известий» проанализировали, на сколько может вырасти цена и была ли в России вообще когда-то дешевая водка.
Глава центра исследований рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что водка ни в какие времена не была недорогой. По его данным, во времена СССР бутылка стоила пять рублей. Это при том, что зарплата, например, уборщицы, составляла 85 рублей.
К настоящему моменту неизвестно, сколько в России продается контрафактной водки. До 2010 года вся водка продавалась в одних и тех же магазинах. Власти хотя и недополучали средства с продаж, зато точно знали, сколько граждане выпивали.
Потом появилась система ЕГАИС, а с ней и легальная розница. Появился рынок проверенной водки. Однако до 2016 года в магазинах встречался и неликвид, утверждает эксперт.
Однако об объемах нелегального рынка, который действует сейчас, власти могут и не догадываться. Профессор НИУ ВШЭ Марина Колосницына утверждает, что потребление спирта на душу населения составляло два года назад 7,6 литра спирта.
Любители недорогого спиртного отмечают, что контрафакт можно побороть ценой. Эксперты сходятся во мнении, что себестоимость производства водки невысока, но акцизы (один из видов налога) дорогие. Поэтому, как считают собеседники издания, государство зарабатывает на каждом литре водки 87% от ее цены.
Государство не может снизить цену на водку. Эксперт Марина Колосницына не верит в то, что кто-то может принять решение снизить цену на водку. И хоть в России с экономикой не все на 100% идеально, но она все же остается рыночной, добавила Колосницына.
В тоже время в стране ежегодно увеличивается цена на акцизы. Поэтому водка дорожает. При этом руководство страны закрывает глаза на контрафакт, утверждают эксперты.
Ранее сообщалось, что в России ожидают увеличение стоимости покраски автомобилей на 30%.