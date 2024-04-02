Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко

В мэрии, напомним, намерены разорвать контракт по ремонту Октябрьской революции и улицы Циолковского с путепроводом, исполнение работ по которому завершилось 30 марта. По факту общий объем выполненного ремонта не превышает 60%. В мэрии признались, что СЗГХ не особо рассчитывает на исполнение контракта, поэтому впереди будут и другие судебные процессы.