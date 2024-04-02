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ФНС хочет обанкротить подрядчика по ремонту дорог в Нижнем Тагиле

Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко

2 апреля 2024, 09:05
Фото: tagilcity.ru

ФНС хочет обанкротить подрядчика по ремонту дорог в Нижнем Тагиле

Федеральная налоговая служба №16 подала иск в Арбитражный суд Свердловской области на ООО «Уралстроймонтаж». Фискалы хотят признать фирму, срывающую ремонт дорог в Нижнем Тагиле, банкротом.

Иск о несостоятельности УСМ к арбитражным судьям от нижнетагильской налоговой поступил 1 апреля. В числе третьих лиц, участвующих в деле, значится московская Ассоциация «СОАУ ЦФО». Организация назначает арбитражных управляющих по всей России. Им предстоит поработать с ООО «Уралстроймонтаж», провести финансовый анализ его положения, а также разобраться в причинах банкротства.

Отметим, что «Уралстроймонтаж» входит в антирейтинг налоговых должников Нижнего Тагила, составленный редакцией TagilCity.ru. На конец 2023 года долг Голященко составлял 132,3 миллиона рублей.

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Помимо этого, в отношении фирмы Алексея Голященко в 2024 году имеется как минимум 8 судебных разбирательств от организаций Нижнего Тагила и Свердловской области. Так, с УСМ по неисполнению договоров судятся ООО «Водоканал-НТ», Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила, ООО «Компания „Рифей“», «Антолл», Служба заказчика городского хозяйства и другие предприятия.

В мэрии, напомним, намерены разорвать контракт по ремонту Октябрьской революции и улицы Циолковского с путепроводом, исполнение работ по которому завершилось 30 марта. По факту общий объем выполненного ремонта не превышает 60%. В мэрии признались, что СЗГХ не особо рассчитывает на исполнение контракта, поэтому впереди будут и другие судебные процессы.

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Фото: tagilcity.ru
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