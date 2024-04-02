Неизвестные обстреляли машину с двумя женщинами и 6-летним ребенком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля. В иномарке в тот момент находились две женщины и шестилетняя девочка, пишет «КП — Екатеринбург».
Машиной управляла мать екатеринбурженки Анастасии, которая и поделилась этой историей с журналистами. Когда они проезжали мимо парка Маяковского, раздался хлопок и стекло со стороны водителя разбилось. Мама сразу предположила, что машину обстреляли, а сама Анастасия подумала, что кто-то бросил в стекло камень.
Женщины добрались до ближайшего автосервиса, где рассказали о происшествии. Автомеханики подтвердили версию о стрельбе и сообщили, что в Базовом переулке уже и раньше были подобные случаи.
Ранее в Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по электричке на станции Чапаевская.