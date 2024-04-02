Неизвестные обстреляли машину с двумя женщинами и 6-летним ребенком в Екатеринбурге

Машиной управляла мать екатеринбурженки Анастасии, которая и поделилась этой историей с журналистами. Когда они проезжали мимо парка Маяковского, раздался хлопок и стекло со стороны водителя разбилось. Мама сразу предположила, что машину обстреляли, а сама Анастасия подумала, что кто-то бросил в стекло камень.