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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли автомобиль с 6-летней девочкой

Неизвестные обстреляли машину с двумя женщинами и 6-летним ребенком в Екатеринбурге

2 апреля 2024, 12:24
Фото: 1MI

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли автомобиль с 6-летней девочкой

Skoda Octavia ехала со стороны Сибирского тракта по Базовому переулку в Екатеринбурге, когда в водительское стекло прилетела пуля.

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля. В иномарке в тот момент находились две женщины и шестилетняя девочка, пишет «КП — Екатеринбург».

Машиной управляла мать екатеринбурженки Анастасии, которая и поделилась этой историей с журналистами. Когда они проезжали мимо парка Маяковского, раздался хлопок и стекло со стороны водителя разбилось. Мама сразу предположила, что машину обстреляли, а сама Анастасия подумала, что кто-то бросил в стекло камень.

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Женщины добрались до ближайшего автосервиса, где рассказали о происшествии. Автомеханики подтвердили версию о стрельбе и сообщили, что в Базовом переулке уже и раньше были подобные случаи.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по электричке на станции Чапаевская.

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#Происшествия#Автомобиль#Стрельба#Обстрел#Разбитое стекло#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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