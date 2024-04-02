Незнакомец вломился ночью в квартиру жительницы Екатеринбурга

По словам соседей девушки, в другие квартиры мужчина тоже пытался зайти. Одна из женщин рассказала, что злоумышленников было трое. Один совершал попытки проникнуть в квартиры, второй стоял в подъезде, а третий ждал на улице в автомобиле.