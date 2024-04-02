Незнакомец вломился ночью в квартиру жительницы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Случился инцидент еще 31 марта на улице Челюскинцев, 25. Когда мужчина зашел в квартиру, по словам девушки, он показал ей ключ, извинился и ушел. При этом он также просил не сообщать полиции о случившемся.
Девушка объяснила, что все же обратилась в полицию. Однако там ей предложили приехать самостоятельно, пишет Е1.
По словам соседей девушки, в другие квартиры мужчина тоже пытался зайти. Одна из женщин рассказала, что злоумышленников было трое. Один совершал попытки проникнуть в квартиры, второй стоял в подъезде, а третий ждал на улице в автомобиле.
Когда жильцы изучили видео с камер наблюдения, то заметили, что мужчины при себе имели большую связку ключей, пишет Е1.
Напомним, ранее стало известно, что в Новоуральске молодой человек совершил ограбление и поджег два дома. В результате 4 человека погибли.