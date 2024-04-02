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Updated Сегодня, 04:10

Незнакомец вломился ночью в квартиру жительницы Екатеринбурга

Незнакомец вломился ночью в квартиру жительницы Екатеринбурга

2 апреля 2024, 04:08
Фото: 1MI
Незнакомец проник в квартиру жительницы Екатеринбурга в ночное время. Сама девушка находилась в это время дома.

Случился инцидент еще 31 марта на улице Челюскинцев, 25. Когда мужчина зашел в квартиру, по словам девушки, он показал ей ключ, извинился и ушел. При этом он также просил не сообщать полиции о случившемся.

Девушка объяснила, что все же обратилась в полицию. Однако там ей предложили приехать самостоятельно, пишет Е1.

По словам соседей девушки, в другие квартиры мужчина тоже пытался зайти. Одна из женщин рассказала, что злоумышленников было трое. Один совершал попытки проникнуть в квартиры, второй стоял в подъезде, а третий ждал на улице в автомобиле.

Когда жильцы изучили видео с камер наблюдения, то заметили, что мужчины при себе имели большую связку ключей, пишет Е1.

Напомним, ранее стало известно, что в Новоуральске молодой человек совершил ограбление и поджег два дома. В результате 4 человека погибли.

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#Полиция#Криминал#Нападение#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Житель
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