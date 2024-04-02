Норильск вошел в топ комфортных городов арктической зоны

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В списке самых благополучных мегаполисов первые строчки заняли Москва с индексом качества городской среды 304 балла из 360, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Подмосковные Мытищи и Химки, а также Ярославль возглавили рейтинг среди городов с населением от 250 тысяч.
Города, расположенные в условно дискомфортном климате, решили оценивать отдельно. Набрав 252 балла, Ханты-Мансийск занял первое место в списке благоприятных крупных городов с населением от 100 тыс. до миллиона. Вторую позицию занял Сургут, набравший 228 баллов, а третье место в списке лидеров было отдано Норильску, продолжающему свое восхождение к вершине рейтинга, пишет prmira.ru.
В этом северном городе, находящемся в неблагоприятной климатической зоне, длительное время фиксировалась тяжелая экологическая обстановка. Но буквально в течение нескольких лет Норильск значительно преобразился. В 2017 году в городе появился широкополосный интернет, который за свой счет провело градообразующее предприятие «Норникель». В 2020 году компания открыла физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка», который пополнил список лучших ФОК, построенных на территории Арктики. Здесь в настоящее время проводятся все спортивные мероприятия города.
Глобальная модернизация городской среды Норильска не прекращается: дизайнеры и архитекторы разработали проект «Северный полис будущего». До 2035 года из федерального, краевого и городского бюджетов в него будет направлено 120 млрд рублей. Более 81 млрд из общей суммы инвестирует «Норникель». Проект положительно оценили как жители города, так и представители федеральных властей.
Поскольку для Норильска характерны очень низкие зимние температуры, на городские маршруты общественного транспорта вывели специальные обогреваемые северные автобусы. Более 50 остановок транспорта в городе тоже обогреваются — при этом в них можно не только погреть руки, но и зарядить мобильные устройства.
Не секрет, что почти всю свою историю город Норильск был синонимом плохой экологии. Для решения этой проблемы «Норникель» запустил «Серную программу», в соответствии с задачами которой планируется значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Уже на первом этапе ее реализации выбросы должны сократиться на 45%. «Норникель» направил в данный проект более 180 млрд рублей.
Помимо этого, в 2021 году в городе стартовал проект «Чистый Норильск», в рамках которого за 10 лет здесь будет произведен демонтаж порядка 500 объектов. Кроме того, в ходе реализации инициативы город избавится от 2 млн тонн мусора и 600 тыс. тонн металлолома.
За время реновации Норильска стало понятно, что для воплощения столь масштабных проектов в жизнь и повышения комфортности городской среды необходимы очень большие финансовые вложения. Государство не может в одиночку решить такую задачу, и на помощь ему приходят предприниматели. Тенденция, когда именно бизнес выступает в роли ключевого драйвера перемен, стремительно набирает обороты.