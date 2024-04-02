Норильск вошел в топ комфортных городов арктической зоны

В этом северном городе, находящемся в неблагоприятной климатической зоне, длительное время фиксировалась тяжелая экологическая обстановка. Но буквально в течение нескольких лет Норильск значительно преобразился. В 2017 году в городе появился широкополосный интернет, который за свой счет провело градообразующее предприятие «Норникель». В 2020 году компания открыла физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка», который пополнил список лучших ФОК, построенных на территории Арктики. Здесь в настоящее время проводятся все спортивные мероприятия города.