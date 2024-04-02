Новая партия гумпомощи отправлена в зону СВО из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
По словам главы города Владислава Пинаева, в сборе приняли участие сотни жителей и трудовые коллективы. Кроме того, что в состав груза попали медикаменты и другие необходимые бойцам вещи, также был передан автомобиль УАЗ. Он также отбыл на передовую.
Напомним, ранее участники СВО провели встречу со школьниками в Нижнем Тагиле. Они рассказали о том, какие особенности имеет военный быт, а также как живут бойцы.