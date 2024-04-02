Новая партия гумпомощи отправлена в зону СВО из Нижнего Тагила

По словам главы города Владислава Пинаева, в сборе приняли участие сотни жителей и трудовые коллективы. Кроме того, что в состав груза попали медикаменты и другие необходимые бойцам вещи, также был передан автомобиль УАЗ. Он также отбыл на передовую.