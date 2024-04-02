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В Свердловской области обнаружены обломки ракеты-носителя Союз-2»

Обломки ракеты-носителя «Союз-2» нашли в лесах Карпинского района

2 апреля 2024, 11:00
Фото: Администрация Карпинского ГО

В Свердловской области обнаружены обломки ракеты-носителя Союз-2»

Фрагменты ступеней ракеты упали в лесном массиве Карпинского городского округа. Обломки вывезут и утилизируют.

В лесах под Карпинском обнаружены обломки ракеты-носителя «Союз-2», которая была запущена с космодрома Байконур 31 марта, сообщает паблик «Карпинск новости».

Фото: Администрация Карпинского ГО

Обломки упали в лесной чаще далеко от человеческого жилья. Фрагменты ступеней «Союза» в скором времени будут вывезены и утилизированы.

Будет грохот и свечение: На Свердловскую область упадут части ракеты-носителя «Союз»
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Ранее мэр Карпинска Андрей Клопов рассказал, что падение обломков сопровождалось сильным грохотом, который слышали даже жители соседнего Краснотурьинска. А вот обещанного свечения при вхождении обломков в нижние слом атмосферы жители Карпинска так и не дождались.

Ранее фрагменты ступеней ракеты падали в Свердловской области в 2021 году. Запуск также производился в марте с космодрома Байконур.

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#Свердловская область#Падение#Утилизация#Ракета#Космодром#Екатеринбург#Обломки#Дарья Бобровицкая
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