Обломки ракеты-носителя «Союз-2» нашли в лесах Карпинского района

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В лесах под Карпинском обнаружены обломки ракеты-носителя «Союз-2», которая была запущена с космодрома Байконур 31 марта, сообщает паблик «Карпинск новости».
Обломки упали в лесной чаще далеко от человеческого жилья. Фрагменты ступеней «Союза» в скором времени будут вывезены и утилизированы.
Ранее мэр Карпинска Андрей Клопов рассказал, что падение обломков сопровождалось сильным грохотом, который слышали даже жители соседнего Краснотурьинска. А вот обещанного свечения при вхождении обломков в нижние слом атмосферы жители Карпинска так и не дождались.
Ранее фрагменты ступеней ракеты падали в Свердловской области в 2021 году. Запуск также производился в марте с космодрома Байконур.