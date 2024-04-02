Обломки ракеты-носителя «Союз-2» нашли в лесах Карпинского района

Ранее мэр Карпинска Андрей Клопов рассказал, что падение обломков сопровождалось сильным грохотом, который слышали даже жители соседнего Краснотурьинска. А вот обещанного свечения при вхождении обломков в нижние слом атмосферы жители Карпинска так и не дождались.