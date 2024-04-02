Обследование 17 мостов в Нижнем Тагиле обойдется дешевле в шесть раз

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
На электронный аукцион с начальной суммой контракта в 7,2 миллиона рублей заявилось сразу 14 организаций. Однако затем две фирмы отозвали свои заявки. Наименьшую стоимость выполнения работ предложило ООО «Тэзив-АВ». Компания готова исполнить условия договора за 1,3 миллиона.
Всего в списке значатся 17 объектов, которые находятся в разных районах Нижнего Тагила. Специалистам предстоит фотографировать и обмерять мосты, выявлять наличие дефектов и трещин, аварийные участки. Затем они вынесут заключение и рекомендуют как в дальнейшем сооружения необходимо использовать.
ООО «Тэзив-АВ» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2021 году. Руководит компанией, занимающейся инженерными изысканиями, Владимир Коршенко. Фирма уже выступала в роли подрядчика в пяти госконтрактах на сумму 3, миллиона рублей.