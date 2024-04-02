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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Техническое состояние 17 мостов в Нижнем Тагиле проверит фирма из Екатеринбурга

Обследование 17 мостов в Нижнем Тагиле обойдется дешевле в шесть раз

2 апреля 2024, 13:14
Фото: 1MI

Техническое состояние 17 мостов в Нижнем Тагиле проверит фирма из Екатеринбурга

Определен подрядчик, который займется проведением техобследованием 17 мостов в Нижнем Тагиле. Работами займется ООО «Тэзив-АВ» из Екатеринбурга.

На электронный аукцион с начальной суммой контракта в 7,2 миллиона рублей заявилось сразу 14 организаций. Однако затем две фирмы отозвали свои заявки. Наименьшую стоимость выполнения работ предложило ООО «Тэзив-АВ». Компания готова исполнить условия договора за 1,3 миллиона.

Всего в списке значатся 17 объектов, которые находятся в разных районах Нижнего Тагила. Специалистам предстоит фотографировать и обмерять мосты, выявлять наличие дефектов и трещин, аварийные участки. Затем они вынесут заключение и рекомендуют как в дальнейшем сооружения необходимо использовать.

ООО «Тэзив-АВ» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2021 году. Руководит компанией, занимающейся инженерными изысканиями, Владимир Коршенко. Фирма уже выступала в роли подрядчика в пяти госконтрактах на сумму 3, миллиона рублей.

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