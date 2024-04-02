Обследование 17 мостов в Нижнем Тагиле обойдется дешевле в шесть раз

Всего в списке значатся 17 объектов, которые находятся в разных районах Нижнего Тагила. Специалистам предстоит фотографировать и обмерять мосты, выявлять наличие дефектов и трещин, аварийные участки. Затем они вынесут заключение и рекомендуют как в дальнейшем сооружения необходимо использовать.