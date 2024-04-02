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Updated Сегодня, 03:43

После гибели рабочего на шахте в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело

Один из горняков погиб под завалами в шахте в Краснотурьинске

2 апреля 2024, 03:24
Фото: 1MI

После гибели рабочего на шахте в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено следственным комитетом после смерти одного из рабочих под завалами на шахте в Краснотурьинске.

Сообщение о случившемся правоохранители получили 1 апреля. Им сообщили, что во время нештатной ситуации на шахте скончался рабочий. По предварительным данным, в момент случившегося в шахте было пять рабочих. Трое были подняты на поверхность. Двоим потребовалась помощь медиков.

Двое шахтеров остались под завалами. Одного из них удалось спасти. Тело погибшего горняка будет отправлено на экспертизу, сообщили в СК по Свердловской области.

Для более тщательного расследования инцидента было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований безопасности на опасных объектах.

Напомним, нештатная ситуация возникла при проведении взрывных работ.

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#Происшествия#Смерть#Уголовное дело#Шахта#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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