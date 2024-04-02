Один из горняков погиб под завалами в шахте в Краснотурьинске

Сообщение о случившемся правоохранители получили 1 апреля. Им сообщили, что во время нештатной ситуации на шахте скончался рабочий. По предварительным данным, в момент случившегося в шахте было пять рабочих. Трое были подняты на поверхность. Двоим потребовалась помощь медиков.