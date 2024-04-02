Огромная очередь скопилась в ГИБДД в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
По словам очевидцев, большое скопление людей там наблюдалось с самого утра. Они утверждают, что очереди столпились из-за того, что мигранты меняют права на российские, пишет Е1.
Уже на 200 человек талонов выдали в очереди. Они не сдают экзамен, просто меняют, — пожаловался екатеринбуржец.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в стране стал действовать новый закон, согласно которому мигрантам с российским гражданством необходимо поменять водительское удостоверение своей страны на права российского образца.
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила не смогут прийти за правами на управление машиной и зарегистрировать аавтомобили один день, 3 апреля. Дело в том, что в РЭО ГИБДД в этот день не будет света.