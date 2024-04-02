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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Люди стоят в очереди в ГИБДД в Екатеринбурге

Огромная очередь скопилась в ГИБДД в Екатеринбурге

2 апреля 2024, 13:30
Фото: 1MI

Люди стоят в очереди в ГИБДД в Екатеринбурге

В дневное время 2 апреля в ГИБДД Екатеринбурга скопилась очередь из граждан. Давка наблюдалась в здании на улице Чкалова, 1.

По словам очевидцев, большое скопление людей там наблюдалось с самого утра. Они утверждают, что очереди столпились из-за того, что мигранты меняют права на российские, пишет Е1.

Уже на 200 человек талонов выдали в очереди. Они не сдают экзамен, просто меняют, — пожаловался екатеринбуржец.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в стране стал действовать новый закон, согласно которому мигрантам с российским гражданством необходимо поменять водительское удостоверение своей страны на права российского образца.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила не смогут прийти за правами на управление машиной и зарегистрировать аавтомобили один день, 3 апреля. Дело в том, что в РЭО ГИБДД в этот день не будет света.

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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Очередь#Мигранты#Водительские права#Права#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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