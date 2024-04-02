Осталась жена и двое детей: что известно о погибшем в Краснотурьинске шахтере

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Трагедия случилась 1 апреля, под землей оказались пять горняков. Остальных рабочих удалось спасти, после спасения они были в больнице в тяжелом состоянии.
Дмитрий устроился работать на шахту 7 марта. У него остались супруга, дочь и сын. Им шесть и два года, пишет «КП-Екатеринбург».
Близкие шахтера отмечают, что он был человеком, на которого всегда можно было рассчитывать. И они не представляют, как его родным справляться без главы семьи.
Возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется. Напомним, что тело погибшего горняка направляли на экспертизу.