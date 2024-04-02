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Published Сегодня, 08:42

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У погибшего шахтера из Краснотурьинска остались жена и двое детей

Осталась жена и двое детей: что известно о погибшем в Краснотурьинске шахтере

2 апреля 2024, 08:42
Фото: 1MI

У погибшего шахтера из Краснотурьинска остались жена и двое детей

В Краснотурьинске из-за обвала породы в шахте скончался шахтер Дмитрий Оболешев. Ему было 37 лет.

Трагедия случилась 1 апреля, под землей оказались пять горняков. Остальных рабочих удалось спасти, после спасения они были в больнице в тяжелом состоянии.

Дмитрий устроился работать на шахту 7 марта. У него остались супруга, дочь и сын. Им шесть и два года, пишет «КП-Екатеринбург».

Близкие шахтера отмечают, что он был человеком, на которого всегда можно было рассчитывать. И они не представляют, как его родным справляться без главы семьи.

Возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется. Напомним, что тело погибшего горняка направляли на экспертизу.

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