От бешенства и столбняка будут вакцинировать тагильчан

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Поставлять лекарственные препараты необходимо на Липовый тракт, 20А в течение пяти дней после получения заявки от медучреждения. Последнюю партию нужно привезти не позднее 30 ноября 2024 года. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее девяти месяцев, выяснила редакция TagilCity.ru.
К упаковке вакцины предъявляются особые требования. Она должна полностью обеспечивать условия транспортировки и не нарушать условий хранения. Следует использовать прочную тару, чтобы не нарушилась маркировка. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 10 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в аптеках предъявляли поддельные рецепты на лекарства. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.