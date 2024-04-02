От бешенства и столбняка будут вакцинировать тагильчан

Поставлять лекарственные препараты необходимо на Липовый тракт, 20А в течение пяти дней после получения заявки от медучреждения. Последнюю партию нужно привезти не позднее 30 ноября 2024 года. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее девяти месяцев, выяснила редакция TagilCity.ru.