Пенсионерка из Нижнего Тагила украла телефон продавца прямо перед его носом

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
На кадрах видно, как женщина, находясь прямо около персонала, взяла со стола мобильный телефон. Сотрудники магазина рассказали, что они остались в шоке, так как за пять лет в их стенах ни разу не происходило ничего подобного, пишет «Инцидент Нижний Таигил».
На кадрах видно, как пенсионерка покупает что-то в магазине, кладет на стол деньги, затем кладет в сумку приобретенный товар и заодно и телефон продавца, лежавший на этом же столике.
Стали разыскивать покупательницу и у нас появился ее номер телефона. Позвонив ей, изложили суть претензии, предположив, что она могла случайно прихватила телефон. Предложили вернуть его, — рассказали сотрудники.
Однако в ответ они услышали, что женщина ничего не брала, и что на нее наговаривают. После этого женщине отправили видео-доказательство. В ответ она лишь заблокировала звонивших.
Отмечается, что если в ближайшее время тагильчанка вернет телефон, то сотрудники магазина не будут обращаться в полицию. Если же этого не произойдет, то они напишут заявление и предоставят правоохранительным органам данную видеозапись.
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