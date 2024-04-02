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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:03

В Нижнем Тагиле женщина украла телефон из магазина «Сантехника»

Пенсионерка из Нижнего Тагила украла телефон продавца прямо перед его носом

2 апреля 2024, 08:01
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле женщина украла телефон из магазина «Сантехника»

В Нижнем Тагиле на записи камер попала пожилая женщина, которая забрала чужой телефон в магазине «Сантехника». Это произошло 29 марта.

На кадрах видно, как женщина, находясь прямо около персонала, взяла со стола мобильный телефон. Сотрудники магазина рассказали, что они остались в шоке, так как за пять лет в их стенах ни разу не происходило ничего подобного, пишет «Инцидент Нижний Таигил».

На кадрах видно, как пенсионерка покупает что-то в магазине, кладет на стол деньги, затем кладет в сумку приобретенный товар и заодно и телефон продавца, лежавший на этом же столике.

Стали разыскивать покупательницу и у нас появился ее номер телефона. Позвонив ей, изложили суть претензии, предположив, что она могла случайно прихватила телефон. Предложили вернуть его, — рассказали сотрудники.

Однако в ответ они услышали, что женщина ничего не брала, и что на нее наговаривают. После этого женщине отправили видео-доказательство. В ответ она лишь заблокировала звонивших.

Отмечается, что если в ближайшее время тагильчанка вернет телефон, то сотрудники магазина не будут обращаться в полицию. Если же этого не произойдет, то они напишут заявление и предоставят правоохранительным органам данную видеозапись.

Ранее свердловчанин обманул любовницу на два миллиона ради покупки квартиры для жены.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Кража#Пожилая женщина#Телефон#Мобильный телефон#Сантехника#Воровство#Сотовый телефон#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Камеры наблюдения
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