Пенсионерка из Нижнего Тагила украла телефон продавца прямо перед его носом

На кадрах видно, как женщина, находясь прямо около персонала, взяла со стола мобильный телефон. Сотрудники магазина рассказали, что они остались в шоке, так как за пять лет в их стенах ни разу не происходило ничего подобного, пишет «Инцидент Нижний Таигил».