Полный комплект наград привезли тагильчане с первенства УрФО по боксу

Золото взял Денис Королев (весовая категория 90 кг), на втором месте оказался Иван Власов (весовая категория 52 кг), на третью ступень пьедестала поднялся Ринат Хатмуллин (весовая категория 63 кг). В мае они отправятся в Чехов на первенство России по боксу.