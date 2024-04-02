Полный комплект наград привезли тагильчане с первенства УрФО по боксу

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
На ринг вышли 134 юных боксера различных областей: Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской. Также соревновались спортсмены из Югры и с Ямала.
Воспитанники спортшкол «Спутник» и «Тагилстрой» из Нижнего Тагила, на которые возлагали большие надежды, смогли завоевать медали всех достоинств, победив соперников.
Золото взял Денис Королев (весовая категория 90 кг), на втором месте оказался Иван Власов (весовая категория 52 кг), на третью ступень пьедестала поднялся Ринат Хатмуллин (весовая категория 63 кг). В мае они отправятся в Чехов на первенство России по боксу.