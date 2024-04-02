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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями первенства УрФО по боксу

Полный комплект наград привезли тагильчане с первенства УрФО по боксу

2 апреля 2024, 10:25
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями первенства УрФО по боксу

Три боксера из Нижнего Тагила стали победителями первенства Уральского Федерального округа среди юношей 13-14 лет. Соревнования состоялись в Нягани в конце марта.

На ринг вышли 134 юных боксера различных областей: Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской. Также соревновались спортсмены из Югры и с Ямала.

Воспитанники спортшкол «Спутник» и «Тагилстрой» из Нижнего Тагила, на которые возлагали большие надежды, смогли завоевать медали всех достоинств, победив соперников.

Золото взял Денис Королев (весовая категория 90 кг), на втором месте оказался Иван Власов (весовая категория 52 кг), на третью ступень пьедестала поднялся Ринат Хатмуллин (весовая категория 63 кг). В мае они отправятся в Чехов на первенство России по боксу.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Ранее тагильские спортсмены вернулись с победой с Первенства УрФО по боксу среди юниоров.

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