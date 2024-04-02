Производство деловой одежды в Свердловской области: трудности и успехи

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Порядка 3 триллионов 66 миллиардов рублей составил оборот рынка одежды в России в прошлом году. Доля отечественных производителей, по их собственным подсчетам, — около 18%. Почти треть рынка приходится на Китай. На втором месте — Узбекистан. На третьем — Бангладеш. Помимо этих стран, в Россию везут одежду из Турции, Киргизии, Вьетнама, а также из Европы и США, но по параллельному импорту. Более точных данных об объемах ввоза сейчас не публикуют.
По данным «Анализа рынка одежды в России», подготовленного специалистами BusinesStat, 2023 год показал, что продажи одежды в стране выросли на 7,6% и достигли 1,8 млрд единиц.
Как известно, к категории деловой относят костюмы, пиджаки, жакеты, брюки, платья и юбки. И на их долю приходится почти половина всей одежды, произведенной в России. Пошивом в стране занимаются около 3000 компаний, значительная составляющая из которых — малый бизнес.
В сегменте производства искусственных материалов мы можем быть несомненным лидером. Сырьем для этого является лесная промышленность, наши нефть, газ и химия, — отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.
Производством одежды и тканей в Свердловской области занимаются 50 малых и средних предприятий и не менее тысячи микропредприятий. В 2022 году на Среднем Урале изготовили 144,4% продукции от объемов предыдущего года, что эквивалентно сумме в 4 млрд 33 млн рублей.
Таких результатов удалось добиться благодаря заблаговременному созданию условий для развития этой отрасли в регионе. В настоящее время для производителей продукции легкой промышленности открываются новые ниши и возможности. И мы помогаем их реализовывать, — сообщал ранее министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Из общего объема предоставляемой на российские и зарубежные рынки региональной продукции деловая одежда занимает лишь небольшую часть.
Приведем несколько примеров. Так, группа компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN», основанная в 2008 году, занимается дизайном, производством и поставкой мужской одежды и аксессуаров. Предприятие расположено в историческом здании в центре Екатеринбурга и занимает площадь около 1000 квадратных метров с общей численностью сотрудников более 100 человек.
В 2017 году происходит внедрение инновационных технических продуктов во все производственные процессы, а также расширение масштабов самого производства с помощью первой в России «цифровой швейной фабрики». В разгар пандемии предприятие столкнулось с вызовом привычным укладам жизни. Все производственные мощности ГК проходят экстренную перенастройку под массовый выпуск средств индивидуальной защиты.
|Выручка за 2021 год: 4,03 млн. рублей (-13.1% за год).
|Активы на 31 декабря 2021: 1,14 млн. рублей (-60% за год).
|Чистые активы на 31 декабря 2021: 772 тыс. рублей (+7.7% за год).
|Чистая прибыль за 2021 год: 56 тыс. рублей (-90.9% за год).
В прошлом году основатель компании Дмитрий Шишкин вошел в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выступив в Союзе с экспертной позицией от отрасли легкой промышленности. Площадка призвана стать основой для разработки новых подходов в выстраивании долгосрочных перспективных проектов развития и поддержки российских предпринимателей.
В столице Свердловской области представлена и организация, производящая полный спектр женской одежды в формате «гардероб»: блузки, женские костюмы, платья, брюки, пальто — «Одежда-Классик». Предприятие численностью более 20 человек ежегодно, начиная с 2008-го, разрабатывает, производит и реализует порядка 5 коллекций женской одежды.
Благодаря частой сменяемости коллекций покупателям всегда доступен большой ассортимент швейных изделий, выпускаемых малыми партиями. Наши модели ориентированы на современную и элегантную женщину, умеющую замечать новые веяния моды, ценящую комфорт, качество, — говорят в компании.
Отметим, совсем недавно в Центральном выставочном комплексе (ЦВК) «Экспоцентр» была представлена «Стратегия развития текстильной и легкой промышленности до 2035 года». В ней обозначили особенности развития этого рынка в России, например, климат, который не позволяет выращивать хлопок. На мероприятии обсуждались и вызовы нового времени — санкции, обозначались меры, которые могут поддержать бизнес. Сохранение благоприятного делового климата в этой отрасли зависит в том числе и от деятельности Торгово-промышленной палаты.
Есть хорошие сейчас задумки, и уже пошла реализация программ по возрождению, например, производства и переработки шерсти в РФ. У нас для этого есть условия, и сырьевая база хорошая есть, и технологии, производственные площадки. Мы видим, что нужно возрождать производство льна и изделий из этого исконно традиционного российского материала, — заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.
В период пандемии и после введения санкций бизнес был вынужден приспосабливаться к новой рыночной ситуации.
Торгово-промышленная палата во многом способствовала тому, чтобы предприятия спокойно обдумали ситуацию и вышли из тяжелого положения, выдавая сертификаты и заключения о форс-мажоре, не давая, так скажем, регуляторам применять к отдельным предприятиям штрафные санкции. Второе большое направление, чем помогает ТПП нашим предпринимателям, — это лоббирует их интересы в Фонде развития промышленности, — сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.
Игроки рынка говорят, что бизнесу нужна неотложная помощь с обновлением швейного оборудования. Лизинговые программы и льготные кредиты способствуют решению подобных проблем. Однако для полноценного развития отрасли в долгосрочной перспективе ей необходимо отечественное сырье. Самый перспективный путь — нарастить производство синтетических и смесовых тканей, так как все условия для этого есть. Доступ к качественным и недорогим тканям позволит компаниям снизить издержки, зависимость от внешних факторов и увеличить объемы выпуска, подвинув импортный товар на внутреннем рынке.
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