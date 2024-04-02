Производство деловой одежды в Свердловской области: трудности и успехи

Порядка 3 триллионов 66 миллиардов рублей составил оборот рынка одежды в России в прошлом году. Доля отечественных производителей, по их собственным подсчетам, — около 18%. Почти треть рынка приходится на Китай. На втором месте — Узбекистан. На третьем — Бангладеш. Помимо этих стран, в Россию везут одежду из Турции, Киргизии, Вьетнама, а также из Европы и США, но по параллельному импорту. Более точных данных об объемах ввоза сейчас не публикуют.