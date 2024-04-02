Родители активно записывают детей в первые классы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Подать заявления их родители могут до 30 июня. Сделать это можно онлайн через Госуслуги, либо при личном визите в МФЦ или в школу, сообщили в администрации.
У всех будущих первоклассников, которые не живут на закрепленной территории, начнут принимать заявления 6 июля. Продлится прием не позднее, чем до 5 сентября.
Ранее сообщалось, что школы Екатеринбурга готовятся к приему первоклассников. Всего открыто более 24 тысяч мест.