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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Четыре тысячи детей пойдут в первый класс в Нижнем Тагиле

Родители активно записывают детей в первые классы в Нижнем Тагиле

2 апреля 2024, 09:34
Фото: 1MI

Четыре тысячи детей пойдут в первый класс в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в штатном режиме проходит запись детей в первые классы. Всего в сентябре первоклассниками станут более 4 тысяч ребят.

Подать заявления их родители могут до 30 июня. Сделать это можно онлайн через Госуслуги, либо при личном визите в МФЦ или в школу, сообщили в администрации.

У всех будущих первоклассников, которые не живут на закрепленной территории, начнут принимать заявления 6 июля. Продлится прием не позднее, чем до 5 сентября.

Ранее сообщалось, что школы Екатеринбурга готовятся к приему первоклассников. Всего открыто более 24 тысяч мест.

Запись детей в школы Каменска-Уральского стартует 1 апреля
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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Администрация#Школа#Образование#Родители#Госуслуги#Заявления#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Первые классы
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