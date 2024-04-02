Самосвал разнес ограждение, чтобы избежать страшного ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Произошло это 2 апреля недалеко от пересечения с улицей Амундсена. Известно, что водитель ехал на скорости. В какой-то момент он доехал до пробки.
Далее, чтобы не влететь в стоящие автомобили из-за высокой скорости, он повернул руль и влетел в дорожное ограждение, пишет ИА «Ночные новости».
В результате грузовик разнес забор на протяжении нескольких десятков метров. Также самосвал все же зацепил машину Chery. У авто повреждена задняя дверь и бампер. Никто из людей не пострадал.
Самосвал перегородил половину дороги, поэтому на месте образовался затор.
Ранее сообщалось, что два автомобиля в Екатеринбурге врезались в трамвай.