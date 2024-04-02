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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Екатеринбурге самосвал с булыжниками влетел в ограждение

Самосвал разнес ограждение, чтобы избежать страшного ДТП в Екатеринбурге

2 апреля 2024, 09:12
Фото: 1MI

В Екатеринбурге самосвал с булыжниками влетел в ограждение

Самосвал с булыжниками влетел в ограждение на улице Объездной в Екатеринбурге. Таким образом он избежал ДТП.

Произошло это 2 апреля недалеко от пересечения с улицей Амундсена. Известно, что водитель ехал на скорости. В какой-то момент он доехал до пробки.

Далее, чтобы не влететь в стоящие автомобили из-за высокой скорости, он повернул руль и влетел в дорожное ограждение, пишет ИА «Ночные новости».

В результате грузовик разнес забор на протяжении нескольких десятков метров. Также самосвал все же зацепил машину Chery. У авто повреждена задняя дверь и бампер. Никто из людей не пострадал.

Самосвал перегородил половину дороги, поэтому на месте образовался затор.

Ранее сообщалось, что два автомобиля в Екатеринбурге врезались в трамвай.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Пробка#Грузовик#Забор#Chery#Екатеринбург#Авария#Затор#Дарья Сорокина
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