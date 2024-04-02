Серебро Первенства России по горным лыжам привезла тагильчанка Софья Хамитова

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Спортсменки представляют тагильскую СШОР «Аист». Они выступали в дисциплине «слалом» на российском Первенстве (для юношей и девушек до 16 лет), говорится в сообщении спортшколы в ВК.
Софья Хамитова сумела завоевать серебряную медаль и поднялась на пьедестал почета. Арина Мокина поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы, попав в топ-10 сильнейших горнолыжников страны. Всего в заездах участвовали 78 спортсменов из разных регионов России.
Тренируются девушки под началом Дмитрия и Анатолия Кравченко.
Ранее тагильские лыжники завоевали медали на этапе Кубка России в прыжках с трамплина.