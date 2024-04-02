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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Тагильчанка Софья Хамитова завоевала серебро в слаломе на Первенстве России

Серебро Первенства России по горным лыжам привезла тагильчанка Софья Хамитова

2 апреля 2024, 15:40
Фото: СШОР «Аист» Нижнего Тагила

Тагильчанка Софья Хамитова завоевала серебро в слаломе на Первенстве России

Первенство РФ по горным лыжам проходит в Южно-Сахалинске. Еще одна спортсменка из Нижнего Тагила — в десятке сильнейших.

Спортсменки представляют тагильскую СШОР «Аист». Они выступали в дисциплине «слалом» на российском Первенстве (для юношей и девушек до 16 лет), говорится в сообщении спортшколы в ВК.

Софья Хамитова сумела завоевать серебряную медаль и поднялась на пьедестал почета. Арина Мокина поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы, попав в топ-10 сильнейших горнолыжников страны. Всего в заездах участвовали 78 спортсменов из разных регионов России.

Фото: СШОР «Аист» Нижнего Тагила

Тренируются девушки под началом Дмитрия и Анатолия Кравченко.

Ранее тагильские лыжники завоевали медали на этапе Кубка России в прыжках с трамплина.

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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Горнолыжный спорт#Екатеринбург#Слалом#Спортсменки#Серебряная медаль#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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