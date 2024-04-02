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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Военком Свердловской области назвал норму весеннего призыва

Сколько будет длится весенний призыв 2024 года в Свердловской области

2 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI

Военком Свердловской области назвал норму весеннего призыва

В Свердловской области озвучена норма, которая должна быть соблюдена при весеннем призыве, который стартовал с 1 апреля.

Планируется призвать порядка четырех тысяч граждан, которым 18-30 лет, отметил военный комиссар региона Юрий Аксенов. Продлится призыв до 15 июля.

Военком отметил, что мужчин отправят в разные российские части, кроме новых территорий. Часть солдат поедут в учебные центры для получения военной специальности, а затем их перенаправят по разным войскам.

Отмечается, что всех мужчин обеспечат формой. Кроме того, им выдадут банковские карты. Во время поездки в поезде до воинской части для них будет действовать питание в ресторанах в вагонах.

Напомним, что в стране стартовал весенний призыв на военную службу. Указ об этом подписал Владимир Путин. В документе написано, что на срочную службу хотят отправить 150 тысяч мужчин. Их отправят в воинские части с 15 апреля. В ЦВО весной в армию отправятся 58 тысяч граждан.

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