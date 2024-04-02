Сколько будет длится весенний призыв 2024 года в Свердловской области

Напомним, что в стране стартовал весенний призыв на военную службу. Указ об этом подписал Владимир Путин. В документе написано, что на срочную службу хотят отправить 150 тысяч мужчин. Их отправят в воинские части с 15 апреля. В ЦВО весной в армию отправятся 58 тысяч граждан.