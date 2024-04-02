Сколько будет длится весенний призыв 2024 года в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Планируется призвать порядка четырех тысяч граждан, которым 18-30 лет, отметил военный комиссар региона Юрий Аксенов. Продлится призыв до 15 июля.
Военком отметил, что мужчин отправят в разные российские части, кроме новых территорий. Часть солдат поедут в учебные центры для получения военной специальности, а затем их перенаправят по разным войскам.
Отмечается, что всех мужчин обеспечат формой. Кроме того, им выдадут банковские карты. Во время поездки в поезде до воинской части для них будет действовать питание в ресторанах в вагонах.
Напомним, что в стране стартовал весенний призыв на военную службу. Указ об этом подписал Владимир Путин. В документе написано, что на срочную службу хотят отправить 150 тысяч мужчин. Их отправят в воинские части с 15 апреля. В ЦВО весной в армию отправятся 58 тысяч граждан.