Сколько человек будет призвано весной 2024 года в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В России в понедельник, 1 апреля, стартовал весенний призыв в армию. Более четырех тысяч свердловчан пополнят ряды ВС РФ, сообщил на брифинге военком Юрий Аксенов.
Он сразу же ответил на вопрос, который в эти дни волнует многих: солдаты срочной службы не будут отправлены в зону боевых действий. Также их не направляют в военные части, расположенные на новых территориях РФ.
Однако срочники имеют право подписать договор о прохождении воинской службы на контрактной основе. Такую возможность имеют только солдаты, которые уже имеют образование — выпускники колледжей, вузов, а также те, кто проходили подготовку на военных кафедрах.
Также Аксенов подчеркнул, что призывники ни в чем не нуждаются. Армия обеспечивает их не только обмундированием, но и медицинской страховкой. Те призывники, которые добираются до места службы на поезде, питаются в вагонах-ресторанах.
Ранее о том, что срочники не подлежат отправке на СВО, сообщил депутат оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.