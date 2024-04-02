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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Свердловской области весной призовут около 4 тысяч новобранцев

Сколько человек будет призвано весной 2024 года в Свердловской области

2 апреля 2024, 10:28
Фото: 1MI

В Свердловской области весной призовут около 4 тысяч новобранцев

Призванные в армию новобранцы из Свердловской области не будут служить в зоне проведения СВО и в новых регионах.

В России в понедельник, 1 апреля, стартовал весенний призыв в армию. Более четырех тысяч свердловчан пополнят ряды ВС РФ, сообщил на брифинге военком Юрий Аксенов.

Он сразу же ответил на вопрос, который в эти дни волнует многих: солдаты срочной службы не будут отправлены в зону боевых действий. Также их не направляют в военные части, расположенные на новых территориях РФ.

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Однако срочники имеют право подписать договор о прохождении воинской службы на контрактной основе. Такую возможность имеют только солдаты, которые уже имеют образование — выпускники колледжей, вузов, а также те, кто проходили подготовку на военных кафедрах.

Также Аксенов подчеркнул, что призывники ни в чем не нуждаются. Армия обеспечивает их не только обмундированием, но и медицинской страховкой. Те призывники, которые добираются до места службы на поезде, питаются в вагонах-ресторанах.

Ранее о том, что срочники не подлежат отправке на СВО, сообщил депутат оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

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