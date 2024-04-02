Тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Тюмени вынесен приговор матери двоих детей и воспитательнице из Нижнего Тагила, которая обчистила любовника на 150 тысяч рублей, пишет ИА «Все новости».
С мужчиной из Тюмени 28-летняя Кристина сначала общалась в интернете, однако летом 2023 года пара решила встретиться и посетить аквапарк в Тюмени. На встречу с возлюбленным Алексеем девушка приехала с двумя детьми. В один из дней пара сильно выпила и поссорилась. Когда мужчина уснул, Кристина разблокировала телефон с помощью отпечатка пальца Алексея, зашла в его мобильный банк и перевела на карту своей подруги 150 тысяч рублей.
Затем она вызвала такси до Нижнего Тагила за 13 тысяч рублей и отправилась с детьми домой. Утром Алексей хватился денег и написал заявление в полицию.
Судили Кристину по уголовной статье, но приговор вынесли мягкий — один год условно с испытательным сроком в полтора года. Также она должна будет возместить бывшему приятелю ущерб в сумме 168 тысяч рублей.
В Екатеринбурге спустя шесть лет осудили «электрика», который украл у старушки 125 тысяч рублей.