Тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала

С мужчиной из Тюмени 28-летняя Кристина сначала общалась в интернете, однако летом 2023 года пара решила встретиться и посетить аквапарк в Тюмени. На встречу с возлюбленным Алексеем девушка приехала с двумя детьми. В один из дней пара сильно выпила и поссорилась. Когда мужчина уснул, Кристина разблокировала телефон с помощью отпечатка пальца Алексея, зашла в его мобильный банк и перевела на карту своей подруги 150 тысяч рублей.