Температура воздуха достигла рекордных значений в Москве

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Специалист отметил, что и сегодня ожидается ещё один такой же, если не более теплый день. Предыдущий апрельский рекорд, установленный более полувека назад в 1951 году и составляющий 17,4 °C, будет побит. По прогнозам, температура воздуха поднимется до +23…+24 °C, пишет RT.
Однако, уже в среду ожидается понижение температуры. «Против сегодняшних +23 °C прогнозируется только +15 °C. В четверг температура продолжит падать до +8…+10 °C», — добавил метеоролог.
Старков также обратил внимание на то, что в первые выходные месяца температура вернется к нормальным значениям. «Ночью ожидаются слабые заморозки, а в течение дня столбик термометра покажет +5…+7 °C. При этом возможны осадки в виде дождя и мокрого снега», — заключил метеоролог.