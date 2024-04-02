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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Температура воздуха достигла рекордных значений в Москве

2 апреля 2024, 09:48
Метеоролог Леонид Старков из Gismeteo сообщил RT, что в Москве сохраняется очень теплая погода. По его словам 1 апреля температура воздуха достигла рекордных значений.

Специалист отметил, что и сегодня ожидается ещё один такой же, если не более теплый день. Предыдущий апрельский рекорд, установленный более полувека назад в 1951 году и составляющий 17,4 °C, будет побит. По прогнозам, температура воздуха поднимется до +23…+24 °C, пишет RT.

Однако, уже в среду ожидается понижение температуры. «Против сегодняшних +23 °C прогнозируется только +15 °C. В четверг температура продолжит падать до +8…+10 °C», — добавил метеоролог.

Старков также обратил внимание на то, что в первые выходные месяца температура вернется к нормальным значениям. «Ночью ожидаются слабые заморозки, а в течение дня столбик термометра покажет +5…+7 °C. При этом возможны осадки в виде дождя и мокрого снега», — заключил метеоролог.

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