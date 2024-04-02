Температура воздуха достигла рекордных значений в Москве

Специалист отметил, что и сегодня ожидается ещё один такой же, если не более теплый день. Предыдущий апрельский рекорд, установленный более полувека назад в 1951 году и составляющий 17,4 °C, будет побит. По прогнозам, температура воздуха поднимется до +23…+24 °C, пишет RT.