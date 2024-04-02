Ученица школы №32 представит Тагил на Всероссийском литературном конкурсе «Класс!»

А в начале марта 2024 года школьница из Нижнего Тагила на региональных соревнованиях по настольному теннису заняла призовое место. Анастасия Декабрьская в напряженной борьбе смогла получить бронзовую медаль. Всего на Первенство съехались более 200 юных спортсменов из различных муниципалитетов Свердловской области. Занимается тагильчанка, которой еще не исполнилось 14 лет, в спортивной школе «Авиатор».