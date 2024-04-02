Ученица школы №32 представит Тагил на Всероссийском литературном конкурсе «Класс!»

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В 2024 году на региональный этап конкурса было заявлено 260 работ. В нем участвовали школьники из 52 муниципалитетов Свердловской области. Учащимся 8-11 классов необходимо было выбрать одну из семи тем, которую предложили организаторы.
Конкурс «Класс!» направлен на подготовку молодых писателей в Российской Федерации. Теперь юная тагильчанка поедет в Москву. Там она сможет принять участие в мастер-классах и посетить различные площадки.
Руководителем Алисы Дмитриевой является педагог Ольга Орловская. Другие учителя тоже поздравили ее с победой. Отмечается, что девушка в 2022 году также вошла в число федерального этапа данного конкурса и стала одной из 50 лучших.
А в начале марта 2024 года школьница из Нижнего Тагила на региональных соревнованиях по настольному теннису заняла призовое место. Анастасия Декабрьская в напряженной борьбе смогла получить бронзовую медаль. Всего на Первенство съехались более 200 юных спортсменов из различных муниципалитетов Свердловской области. Занимается тагильчанка, которой еще не исполнилось 14 лет, в спортивной школе «Авиатор».