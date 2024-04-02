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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В Екатеринбург завезли более 700 попугаев разных пород

В Екатеринбург привезли попугая Кешу и 716 его друзей

2 апреля 2024, 16:48
Фото: 1MI

В Екатеринбург завезли более 700 попугаев разных пород

Волнистые попугайчики, неразлучники и кореллы прибыли в зоомагазины Екатеринбурга.

Большую партию декоративных попугаев завезли в Екатеринбург, всего 717 птиц разных пород, сообщили в пресс-службе уральского Россельхознадзора.

Птицы прошли строгий контроль: до транспортировки в уральскую столицу они 30 дней находились на карантине, а затем ветеринары проверили их на опасные болезни — сальмонеллез, орнитоз и грипп птиц.

Перевозят попугаев в соответствии с требованиями в одноразовых клетках и с ветеринарными свидетельствами.

Ранее в Екатеринбург из Узбекистана привезли зараженные помидоры.

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#Общество#Животные#Россельхознадзор#Птицы#Заболевания#Екатеринбург#Попугай#Дарья Бобровицкая
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