В Екатеринбург привезли попугая Кешу и 716 его друзей

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Большую партию декоративных попугаев завезли в Екатеринбург, всего 717 птиц разных пород, сообщили в пресс-службе уральского Россельхознадзора.
Птицы прошли строгий контроль: до транспортировки в уральскую столицу они 30 дней находились на карантине, а затем ветеринары проверили их на опасные болезни — сальмонеллез, орнитоз и грипп птиц.
Перевозят попугаев в соответствии с требованиями в одноразовых клетках и с ветеринарными свидетельствами.
Ранее в Екатеринбург из Узбекистана привезли зараженные помидоры.