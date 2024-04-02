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За попытку заморозить насмерть младенца жительнице Екатеринбурга дали два года

В Екатеринбурге мать оставила младенца умирать под окном. Ей дали два года

2 апреля 2024, 10:00
Фото: 1MI

За попытку заморозить насмерть младенца жительнице Екатеринбурга дали два года

В Екатеринбурге женщина попыталась убить своего новорожденного ребенка. Ее признали виновной в покушении на убийство.

Злоумышленнице 21 год. Следствие считает, что в ночь на 15 декабря 2023 года она родила мальчика. Находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, она решила избавиться от новорожденного.

Тогда она положила малыша в пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном. Было очень холодно, и роженица осознавала, что вскоре малыш там погибнет. Однако мальчик не умер, потому что его случайно обнаружил прохожий. Он вызвал скорую помощь и ребенка спасли.

Уголовное дело направлено в суд, отметили в региональном СК. Женщине назначили два года ограничения свободы.

В полиции напомнили, что малыша случайно нашел 28-летний мужчина. Он отогрел младенца у себя в машине, пока ждал приезда медиков. Малыша он нашел благодаря тому, что тот громко плакал.

Мальчик родился доношенным. Сотрудники полиции нерадивую мать установили оперативно, — рассказал полковник Валерий Горелых.

Ранее другая свердловчанка родила ребенка в бане в тайне от родственников, после чего положила малыша в сугроб и присыпала снегом. Она рассчитывала, что он погибнет. Но младенца нашли родственники и спасли.

Девушка в Нижнем Тагиле стояла на коленях с младенцем и просила оставить ее в покое
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