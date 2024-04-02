В Екатеринбурге мать оставила младенца умирать под окном. Ей дали два года

Тогда она положила малыша в пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном. Было очень холодно, и роженица осознавала, что вскоре малыш там погибнет. Однако мальчик не умер, потому что его случайно обнаружил прохожий. Он вызвал скорую помощь и ребенка спасли.