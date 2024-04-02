В Екатеринбурге мать оставила младенца умирать под окном. Ей дали два года

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Злоумышленнице 21 год. Следствие считает, что в ночь на 15 декабря 2023 года она родила мальчика. Находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, она решила избавиться от новорожденного.
Тогда она положила малыша в пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном. Было очень холодно, и роженица осознавала, что вскоре малыш там погибнет. Однако мальчик не умер, потому что его случайно обнаружил прохожий. Он вызвал скорую помощь и ребенка спасли.
Уголовное дело направлено в суд, отметили в региональном СК. Женщине назначили два года ограничения свободы.
В полиции напомнили, что малыша случайно нашел 28-летний мужчина. Он отогрел младенца у себя в машине, пока ждал приезда медиков. Малыша он нашел благодаря тому, что тот громко плакал.
Мальчик родился доношенным. Сотрудники полиции нерадивую мать установили оперативно, — рассказал полковник Валерий Горелых.
Ранее другая свердловчанка родила ребенка в бане в тайне от родственников, после чего положила малыша в сугроб и присыпала снегом. Она рассчитывала, что он погибнет. Но младенца нашли родственники и спасли.