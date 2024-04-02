В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за военных

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По словам очевидцев, движение было ограничено на улице 2-я Новосибирская. На месте были сотрудники ГИБДД. Они контролировали поток машин.
Ранее городская администрация предупреждала, что из-за репетиций будут временно перекрыты некоторые улицы. Так, например, это коснулось и улицы Дорожной, а также других.
Кроме того, был изменен режим работы светофоров и установлены временные знаки.
Напомним, что перекрытия улиц из-за репетиций будут осуществлены еще несколько раз.