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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за военных

2 апреля 2024, 06:46
Фото: 1MI

Репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялась репетиция Парада Победы на площади 1905 года. В связи с этим в центре города были перекрыты улицы.

По словам очевидцев, движение было ограничено на улице 2-я Новосибирская. На месте были сотрудники ГИБДД. Они контролировали поток машин.

Ранее городская администрация предупреждала, что из-за репетиций будут временно перекрыты некоторые улицы. Так, например, это коснулось и улицы Дорожной, а также других.

Кроме того, был изменен режим работы светофоров и установлены временные знаки.

Напомним, что перекрытия улиц из-за репетиций будут осуществлены еще несколько раз.

#Общество#Праздник#День Победы#Перекрытие#Парад#Улицы#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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