В Ирбите женщина взыскала с чиновников 570 тысяч за подтопление дома

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Согласно решению суда мэрия была обязана организовать водоотведение грунтовых вод, чтобы затопления прекратились. Однако это не произошло. За эти годы на стенах появились грибок и плесень, сгнили пол и лестница, а печь стала приходить в негодность, сообщает Свердловский облсуд.
Тогда Вера пошла в Ирбитский райсуд с иском к мэрии. Была проведена экспертиза, по итогам которой стало известно об ущербе в почти 200 тысяч. Тогда суд призвал взыскать с мэрии 198 015 рублей.
Обе стороны остались недовольны таким решением. Тогда была назначена вторая экспертиза. Она показала, что сумма ущерба больше — почти 574 тысячи.
В итоге Свердловский облсуд взыскал с мэрии Ирбита почти 574 тысячи и расходы на экспертизы — 120 тысяч.
Ранее сообщалось, что за ненадлежащий ремонт крыши представители УК из Асбеста выплатили пострадавшей стороне 100 тысяч.