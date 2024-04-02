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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Ирбите женщина взыскала с чиновников 570 тысяч за подтопление дома

В Ирбите женщина взыскала с чиновников 570 тысяч за подтопление дома

2 апреля 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney
В Ирбите местная жительница сумела взыскать с властей 570 тысяч за то, что ее дом регулярно подтапливался. С подтоплениями жительница Вера боролась шесть лет.

Согласно решению суда мэрия была обязана организовать водоотведение грунтовых вод, чтобы затопления прекратились. Однако это не произошло. За эти годы на стенах появились грибок и плесень, сгнили пол и лестница, а печь стала приходить в негодность, сообщает Свердловский облсуд.

Тогда Вера пошла в Ирбитский райсуд с иском к мэрии. Была проведена экспертиза, по итогам которой стало известно об ущербе в почти 200 тысяч. Тогда суд призвал взыскать с мэрии 198 015 рублей.

Обе стороны остались недовольны таким решением. Тогда была назначена вторая экспертиза. Она показала, что сумма ущерба больше — почти 574 тысячи.

В итоге Свердловский облсуд взыскал с мэрии Ирбита почти 574 тысячи и расходы на экспертизы — 120 тысяч.

Ранее сообщалось, что за ненадлежащий ремонт крыши представители УК из Асбеста выплатили пострадавшей стороне 100 тысяч.

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