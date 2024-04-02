В Нижнем Тагиле на Руднике восстановят памятник погибшим горнякам во время ВОВ

Памятник горнякам горы Высокой, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был торжественно открыт 9 мая 1965 года. Монумент посвящен тагильским горнякам, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и не вернулись домой с поля боя. За свою 40-летнюю историю серьезной деформации подверглось земляное основание монумента, что фатально сказалось на облицовке памятника. К слову, за 2024 год администрация города планирует с помощью подрядных организаций восстановить 3 монумента в Нижнем Тагиле, которые посвящены героям ВОВ.