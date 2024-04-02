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Монумент жителям Рудника им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной Войны

В Нижнем Тагиле на Руднике восстановят памятник погибшим горнякам во время ВОВ

2 апреля 2024, 09:09
Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
Монумент жителям Рудника им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной Войны

В Нижнем Тагиле благоустроят монумент погибшим во время ВОВ жителям Рудника

Администрация города объявила о новой электронной закупке. Цель очередных торгов найти подрядчика для благоустройства Монумента посвященного жителям Рудника, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Сумма контракта составляет 24,9 млн рублей.

Подрядчику, согласно проекту, будет необходимо провести ряд обязательных работ, в том числе обновить плиточное покрытие всей площадки и установить бордюрный камень на жесткой основе после демонтажа старого. Также подрядчику будет необходимо сделать новый водоотвод по специально разработанному проекту и демонтировать бетонные лестницы монумента, а также установить новые. Кроме того, исполнитель будет должен заменить старые бетонные подпорные стенки на новые монолитные и провести полный ремонт бетонного основания.

Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.
Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.
Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.
Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.
Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.
Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.
Проседание плитки, вываливание бордюрного камня.
Фото: из заключения оценки технического состояния монумента

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 9 апреля 2024 года. Заказчиком является Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Датой начала работ будет считаться следующий день после подписания контракта, а закончить работы по благоустройству монумента должны не позднее 23 октября 2024 года.

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Памятник горнякам горы Высокой, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был торжественно открыт 9 мая 1965 года. Монумент посвящен тагильским горнякам, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и не вернулись домой с поля боя. За свою 40-летнюю историю серьезной деформации подверглось земляное основание монумента, что фатально сказалось на облицовке памятника. К слову, за 2024 год администрация города планирует с помощью подрядных организаций восстановить 3 монумента в Нижнем Тагиле, которые посвящены героям ВОВ.

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