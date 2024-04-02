В Нижнем Тагиле на Руднике восстановят памятник погибшим горнякам во время ВОВ

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Подрядчику, согласно проекту, будет необходимо провести ряд обязательных работ, в том числе обновить плиточное покрытие всей площадки и установить бордюрный камень на жесткой основе после демонтажа старого. Также подрядчику будет необходимо сделать новый водоотвод по специально разработанному проекту и демонтировать бетонные лестницы монумента, а также установить новые. Кроме того, исполнитель будет должен заменить старые бетонные подпорные стенки на новые монолитные и провести полный ремонт бетонного основания.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 9 апреля 2024 года. Заказчиком является Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Датой начала работ будет считаться следующий день после подписания контракта, а закончить работы по благоустройству монумента должны не позднее 23 октября 2024 года.
Памятник горнякам горы Высокой, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был торжественно открыт 9 мая 1965 года. Монумент посвящен тагильским горнякам, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и не вернулись домой с поля боя. За свою 40-летнюю историю серьезной деформации подверглось земляное основание монумента, что фатально сказалось на облицовке памятника. К слову, за 2024 год администрация города планирует с помощью подрядных организаций восстановить 3 монумента в Нижнем Тагиле, которые посвящены героям ВОВ.