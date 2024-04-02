В Нижнем Тагиле правоохранители проверяли мигрантов и поймали двух уклонистов

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
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Updated Сегодня, 15:41
В ходе рейда полицейские совместно с сотрудниками 482-го военного следственного управления СК России проверяли места сосредоточения трудовых мигрантов. Рейд проходил во вторник, 2 апреля.
Искали правоохранители людей, которые получили гражданство РФ, но при этом уклоняются от призыва на воинскую службу. Всего документы проверили у 16 человек, двое были признаны уклонистами. Им вручили повестки с требованием явиться в военный комиссариат Нижнего Тагила для постановки на воинский учет.
Ранее облавы по любимым местам обитания «трудовых специалистов» прошли в Екатеринбурге.