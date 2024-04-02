В Нижнем Тагиле правоохранители проверяли мигрантов и поймали двух уклонистов

Искали правоохранители людей, которые получили гражданство РФ, но при этом уклоняются от призыва на воинскую службу. Всего документы проверили у 16 человек, двое были признаны уклонистами. Им вручили повестки с требованием явиться в военный комиссариат Нижнего Тагила для постановки на воинский учет.