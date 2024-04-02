tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Нижнем Тагиле мигрантам-уклонистам раздали повестки в военкомат

В Нижнем Тагиле правоохранители проверяли мигрантов и поймали двух уклонистов

2 апреля 2024, 15:39
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мигрантам-уклонистам раздали повестки в военкомат

Рейд по поиску мигрантов, которые уклоняются от службы в армии, проходил на стройплощадках, продуктовых и строительных рынках Нижнего Тагила

В ходе рейда полицейские совместно с сотрудниками 482-го военного следственного управления СК России проверяли места сосредоточения трудовых мигрантов. Рейд проходил во вторник, 2 апреля.

Искали правоохранители людей, которые получили гражданство РФ, но при этом уклоняются от призыва на воинскую службу. Всего документы проверили у 16 человек, двое были признаны уклонистами. Им вручили повестки с требованием явиться в военный комиссариат Нижнего Тагила для постановки на воинский учет.

Ранее облавы по любимым местам обитания «трудовых специалистов» прошли в Екатеринбурге.

Более 280 мигрантов с гражданством РФ в Свердловской области стоят на воинском учете
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Нижнего Тагила призвали сообщать об уклоняющихся от службы в ВС РФ мигрантахОбследование 17 мостов в Нижнем Тагиле обойдется дешевле в шесть разВ ТЦ Екатеринбурга собирают данные о мигрантах
#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Мигранты#Рейды#Уклонисты#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Воинский учет#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко
Сегодня, 09:05
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Майские праздники 2024 — как отдыхаем?
Сегодня, 08:54
Тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала
Сегодня, 09:29
Финал конкурса детей-театралов «Золотой ключик» перенесен в Тагиле на 18 мая
Сегодня, 08:59
Припаркованные авто будут эвакуировать с центральных улиц Тагила при уборке снега
Вчера, 12:35
"