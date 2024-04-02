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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Новоуральске отстранили от должности попавшего под следствие главврача

В Новоуральске из-за уголовного дела сняли с должности главврача ЦМСЧ №31 Хачатряна

2 апреля 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney

В Новоуральске отстранили от должности попавшего под следствие главврача

Главу новоуральской медсанчасти Гарика Хачатряна подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств.

В Новоуральске своей должности лишился Гарик Хачатрян, возглавлявший медчанчасть № 31. Снять его с поста потребовали представители правоохранительных органов, информирует Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Решение о снятии должности главврача, против которого расследуется уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных денег, принял Новоуральский горсуд.

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Как рассказал собеседник Ura.ru, сначала силовики потребовали снятия Хачатряна от его руководства. Когда в этом было отказано, было принято решение действовать через суд.

28 марта в медчанчасти прошли обыски. Хачатряна в тот момент не было в городе. Высказывались предположения, что он мог скрыться от следствия. Однако потом главврач вернулся на рабочее место. Хачатрян уже становился фигурантом уголовного дела, когда руководил одной подмосковных ЦРБ.

Ранее на свободу был отпущен один из фигурантов по делу сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерове.

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#Уголовное дело#Превышение полномочий#Новоуральск#Правоохранительные органы#18+#Екатеринбург#Бюджетные средства#Дарья Бобровицкая
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