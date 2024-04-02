В Новоуральске из-за уголовного дела сняли с должности главврача ЦМСЧ №31 Хачатряна

28 марта в медчанчасти прошли обыски. Хачатряна в тот момент не было в городе. Высказывались предположения, что он мог скрыться от следствия. Однако потом главврач вернулся на рабочее место. Хачатрян уже становился фигурантом уголовного дела, когда руководил одной подмосковных ЦРБ.