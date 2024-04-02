В Петербурге учителя начальных классов коррекционной школы арестовали за побои

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Фигурантку, которая также является классным руководителем в школе Василеостровского района, обвиняли в избиении ребенка 28 апреля 2023 года. Она не признала свою вину, но суд принял другое решение. Заседание проходило в закрытом режиме, сообщает 360tv.ru.
Согласно информации, полученной от пресс-службы, ей было назначено наказание в виде 10-дневного ареста. Суд учел смягчающие обстоятельства, поэтому максимальный срок ареста, который мог быть назначен, составлял 15 дней.