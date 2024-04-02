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В Петербурге учителя начальных классов коррекционной школы арестовали за побои

2 апреля 2024, 16:42
Учительница начальных классов коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья была арестована мировым судом в Санкт-Петербурге на 10 суток. Информация об этом поступила от объединенной пресс-службы городских судов.

Фигурантку, которая также является классным руководителем в школе Василеостровского района, обвиняли в избиении ребенка 28 апреля 2023 года. Она не признала свою вину, но суд принял другое решение. Заседание проходило в закрытом режиме, сообщает 360tv.ru.

Согласно информации, полученной от пресс-службы, ей было назначено наказание в виде 10-дневного ареста. Суд учел смягчающие обстоятельства, поэтому максимальный срок ареста, который мог быть назначен, составлял 15 дней.

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