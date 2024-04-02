В Подмосковье бывший тренер секции картинга будет осужден за травмирование ребенка

Во время пробного занятия в секции не была обеспечена безопасность учеников: зона картодрома не была должным образом огорожена. В результате одну из учениц — девочку 11 лет — выбросило с трассы. Ребенок ударился о стену и получил серьёзные травмы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».