В Подмосковье бывший тренер секции картинга будет осужден за травмирование ребенка

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
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Updated Сегодня, 16:41
Во время пробного занятия в секции не была обеспечена безопасность учеников: зона картодрома не была должным образом огорожена. В результате одну из учениц — девочку 11 лет — выбросило с трассы. Ребенок ударился о стену и получил серьёзные травмы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Против тренера возбудили уголовное дело по обвинению в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Обвинительное заключение, которое было утверждено прокурором, передали в суд для рассмотрения по существу.