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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В Подмосковье бывший тренер секции картинга будет осужден за травмирование ребенка

2 апреля 2024, 16:38
В Подмосковье состоится суд над бывшим тренером секции картинга после травмирования ребенка. Как напомнили в ГСУ СКР по региону, инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Во время пробного занятия в секции не была обеспечена безопасность учеников: зона картодрома не была должным образом огорожена. В результате одну из учениц — девочку 11 лет — выбросило с трассы. Ребенок ударился о стену и получил серьёзные травмы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Против тренера возбудили уголовное дело по обвинению в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Обвинительное заключение, которое было утверждено прокурором, передали в суд для рассмотрения по существу.

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