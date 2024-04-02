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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В РЭК опровергли повышение тарифов на тепло в Екатеринбурге

В РЭК опровергли повышение тарифов на тепло в Екатеринбурге

2 апреля 2024, 06:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге не планируется увеличивать стоимость отопления. Об этом рассказали в Региональной энергетической комисии.

Там отметили, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. На самом деле, тариф вырос только для одного нового дома. Он получает тепло от котельной в Новокольцовском микрорайоне.

В РЭК добавили, что раньше в доме никто не жил. Однако теперь его заселяют. Отсюда и получилось повышение тарифа. Он будет действовать и в других домах района.

Напомним, ранее жители Первоуральска получили счет на 240 тысяч рублей за свет. Причиной такого высокого начисления стал майнер, который решил заработать криптовалюту. Чтобы его оборудование работало, мужчина подключился к общедомовым сетям.

#Экономика#Оплата#Тариф#Тепло#РЭК#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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