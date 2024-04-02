Во II квартале МСП ждут до 120 млрд рублей зонтичных поручительств

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
По словам главы КМСП, было принято решение выделить банкам-партнерам на подобные поручительства общую сумму в 60 миллиардов рублей, включая 10 миллиардов рублей для кредитов на суммы до трех миллионов рублей. Учитывая, что «зонтичные» поручительства покрывают до половины суммы кредита, с установленными лимитами банки получают возможность обеспечить малый и средний бизнес кредитными средствами на сумму не менее 120 миллиардов рублей. Из этой суммы 20 миллиардов рублей предусмотрены для «микрочеков»: востребованных кредитов для МСП на суммы до трех миллионов рублей, добавил Александр Исаевич. Он также напомнил, что займы под «зонтичные» поручительства предусмотрены в региональных банках, которым ранее выделили лимиты до конца 2024 года, пишет ТАСС.
Известно, что на второй квартал 2024 года лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП установили для крупных кредитных организаций, среди которых Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.
«Зонтичные» поручительства имеют важное значение для обеспечения малого и среднего бизнеса доступом к банковскому финансированию, особенно в случаях, когда для предпринимателей сложной задачей оказывается предоставление собственного залога или его сумма оказывается недостаточной, подчеркнул Исаевич. Он также отметил, что, благодаря сотрудничеству с региональными банками предприниматели получают подобные поручительства практически в каждом уголке страны. Процесс оформления поручительств будет абсолютно бесплатным и пройдет параллельно с процессом получения кредита.
Напомним, что механизм «зонтичных» поручительств сформирован Корпорацией МСП по поручению президента Владимира Путина в сентябре 2021 года. Эту меру поддержки реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом и осуществляемого под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.