Во II квартале МСП ждут до 120 млрд рублей зонтичных поручительств

По словам главы КМСП, было принято решение выделить банкам-партнерам на подобные поручительства общую сумму в 60 миллиардов рублей, включая 10 миллиардов рублей для кредитов на суммы до трех миллионов рублей. Учитывая, что «зонтичные» поручительства покрывают до половины суммы кредита, с установленными лимитами банки получают возможность обеспечить малый и средний бизнес кредитными средствами на сумму не менее 120 миллиардов рублей. Из этой суммы 20 миллиардов рублей предусмотрены для «микрочеков»: востребованных кредитов для МСП на суммы до трех миллионов рублей, добавил Александр Исаевич. Он также напомнил, что займы под «зонтичные» поручительства предусмотрены в региональных банках, которым ранее выделили лимиты до конца 2024 года, пишет ТАСС.