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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

Зарплата строителей в Свердловской области выросла на 117%

Зарплата строителей в Свердловской области выросла на 117%

2 апреля 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области зарплата среднестатистического работника, работающего в строительной сфере, увеличилась на 117%.

Такие данные приводят в региональном Минстроительстве. Анализ был проведен совместно с СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

Увеличение на 117% приводится по сравнению с 2022 годом. Сейчас зарплата строителя составляет около 48 тысяч.

Для того, чтобы вычислить эту цифру, был организован опрос представителей строительных компаний о реальных зарплатах рабочих. В итоге был выведен расчет нового показателя зарплаты.

Также у специалистов получилось наполнить рыночными данными систему ФГИС ЦС, где заказчики должны брать цены на стройматериалы.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля на 18% поднялись зарплаты старостам сел и деревень под Нижним Тагилом.

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#Экономика#Свердловская область#Зарплата#Рабочие#Опрос#Стройматериалы#Строитель#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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