Зарплата строителей в Свердловской области выросла на 117%

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Такие данные приводят в региональном Минстроительстве. Анализ был проведен совместно с СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».
Увеличение на 117% приводится по сравнению с 2022 годом. Сейчас зарплата строителя составляет около 48 тысяч.
Для того, чтобы вычислить эту цифру, был организован опрос представителей строительных компаний о реальных зарплатах рабочих. В итоге был выведен расчет нового показателя зарплаты.
Также у специалистов получилось наполнить рыночными данными систему ФГИС ЦС, где заказчики должны брать цены на стройматериалы.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля на 18% поднялись зарплаты старостам сел и деревень под Нижним Тагилом.