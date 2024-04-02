Жених убийцы Ксении Каторгиной заявил о возможной незаконности приговора

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Жених обратился в Генпрокуратуру и попросил о пересмотре приговора. По его словам, у Екатерины в паспорте отсуствуют несколько страниц.
Он отметил, что когда началась подготовка документов к свадьбе, это стало известно. Екатерина была осуждена с таким документом. Однако, теперь у жениха возникли сомнения в законности приговора, потому что, утверждает он, с таким паспортом личность установить в законном порядке не представляется возможным, пишет Е1.
Напомним, резонансное убийство Ксении Каторгиной случилось в Екатеринбурге в 2019 году. Девушка поехала показывать покупательницу автомобиль, но ее убили, а тело выбросили в колодец. В результате трое подозреваемых, в том числе и Екатерина, были задержаны. Сейчас они все отбывают сроки в колониях.