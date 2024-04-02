Жених убийцы Ксении Каторгиной заявил о возможной незаконности приговора

Он отметил, что когда началась подготовка документов к свадьбе, это стало известно. Екатерина была осуждена с таким документом. Однако, теперь у жениха возникли сомнения в законности приговора, потому что, утверждает он, с таким паспортом личность установить в законном порядке не представляется возможным, пишет Е1.