Жительница Первоуральска потеряла связь с 17-летним сыном после атаки БПЛА в Елабуге

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Ирина спала дома после ночной смены, когда знакомые стали писать ей об атаке дронов в Татарстане. Она принялась звонить сыну, но тот не брал трубку, рассказала женщина корреспонденту Ura.ru.
Напомним, что украинские националисты атаковали комплекс «Алабуга Политех» несколькими дронами. Также они попытались ударить дроном по НПЗ в Нижнекамске. Один из дронов попал в общежитие, в результате чего пострадали семь человек, в том числе иностранная гражданка.
Позднее Ирина сообщила в соцсетях, что ей сын нашелся, он жив и с ним все в порядке. Она поблагодарила всех, кто переживал за его судьбу вместе с ней.
В школах Свердловской области будут учить подростков строить беспилотники.