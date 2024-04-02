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Свердловский студент перестал выходить на связь после налета БПЛА в Татарстане

Жительница Первоуральска потеряла связь с 17-летним сыном после атаки БПЛА в Елабуге

2 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI

Свердловский студент перестал выходить на связь после налета БПЛА в Татарстане

Молодой человек учится в Татарстане и проживает в одном из общежитий комплекса «Алабуга Политех». После налета украинских беспилотников в ночь на 2 апреля мать не могла с ним связаться.

Ирина спала дома после ночной смены, когда знакомые стали писать ей об атаке дронов в Татарстане. Она принялась звонить сыну, но тот не брал трубку, рассказала женщина корреспонденту Ura.ru.

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Напомним, что украинские националисты атаковали комплекс «Алабуга Политех» несколькими дронами. Также они попытались ударить дроном по НПЗ в Нижнекамске. Один из дронов попал в общежитие, в результате чего пострадали семь человек, в том числе иностранная гражданка.

Позднее Ирина сообщила в соцсетях, что ей сын нашелся, он жив и с ним все в порядке. Она поблагодарила всех, кто переживал за его судьбу вместе с ней.

В школах Свердловской области будут учить подростков строить беспилотники.

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#Происшествия#Первоуральск#Татарстан#Атака#Удар#18+#Екатеринбург#ВСУ#Беспилотники#Дарья Бобровицкая
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